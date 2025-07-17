Челябинские врачи вернули слух пациентке из ЯНАО

Женщина четыре года страдала тугоухостью

Проблемы со слухом у жительницы Ямало-Ненецкого автономного округа Ларисы С. начались четыре года назад. Женщина обратилась к врачам, когда заметила значительное ухудшение. Обследование показало, что у Ларисы развилась тугоухость. Помочь ей согласились врачи челябинской клиники ЮУГМУ, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Врачи оториноларингологического отделения ЮУГМУ выполнили стапедопластику. Это операция, при которой пораженную болезнью часть слуховой косточки — стремени заменяют протезом. В результате человек получает хороший слух и избавляется от дискомфорта.

Теперь Лариса находится дома, она отлично себя чувствует и передает благодарность специалистам, которые ее прооперировали.

«От всей души благодарю весь коллектив хирургии, отделение отоларингологии. За терпение, чуткость и профессионализм, за помощь в восстановлении после операции. Отдельное спасибо моему хирургу — Гусевой Ирине Дмитриевне», — замечает Лариса.

Напомним, клиника ЮУГМУ принимает пациентов со всей страны. В год оториноларингологи проводят более тысячи операций.

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Автор: Алиса Шакирова