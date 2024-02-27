Челябинские врачи успешно приняли роды у женщины с вросшей плацентой

Медики сохранили молодой маме репродуктивную функцию

В роддоме клиники ЮУГМУ успешно приняли роды у 27-летней женщины, плацента которой проросла в матку, сообщает пресс-служба клиники.

Женщина рожала ребенка не в первый раз. До этого у челябинки уже были два кесарева сечения. Из-за этого на матке женщины остались шрамы. Ситуация осложнялась наличием 25 узлов миомы и срастанием плаценты с маткой. Молодой маме провели донное кесарево сечение.

«В области нижнего маточного сегмента проведена метропластика — удалена область врастания плаценты в стенку матки. Также удалены узлы миомы», — говорит заведующая ОПБ клиники ЮУГМУ Наталья Динер.

Во время операции врачи использовали аппарат Cell Saver, который позволяет переливать пациенту его же кровь. Кровь доноров во время операции не понадобилась.

Врачам удалось не только удалить новообразования, но и сохранить женщине репродуктивную функцию.

Между тем в роддоме областной больницы № 2 появилась на свет «королевская двойня».

