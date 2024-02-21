Челябинские врачи удаляют межпозвонковые грыжи выпариванием жидкости

Малоинвазивный метод применяется при лечении незапущенных ситуаций

Врачи Челябинской областной клинической больницы № 3 лечат межпозвонковую грыжу с помощью уникальной технологии — лазерной вапоризации диска. В процессе задействованы рентгенологи и нейрохирурги. Как сообщили врачи ОКБ № 3, такая операция требует более короткого периода реабилитации, а риск осложнений — минимальный, передает пресс-служба регионального Минздрава.

Проводится операция следующим образом: сначала пациенту делают компьютерную томографию, благодаря которой получают трехмерное изображение больного сегмента позвоночника. Затем врачи вводят иглу-проводник в набухший межпозвоночный диск и воздействуют на него лазером. Из диска выпаривается жидкость и происходит разрушение структуры белка. В результате диск уплотняется, его дальнейшее выпадение предотвращается и он начинает лучше держать позвонки.

«Операция хороша тем, что имеет короткий период реабилитации, не повреждаются связки и сухожилия, риск осложнений — минимальный»,— рассказала врач-нейрохирург ОКБ № 3 Светлана Исмагилова.

Лазерная вапоризация диска проводится тогда, когда терапия уже малоэффективна, а показаний для традиционной открытой декомпрессии позвоночного канала еще нет.