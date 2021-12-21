Челябинские врачи трансплантировали стволовые клетки двум пациенткам с лимфомой

Уникальную процедуру провели онкогематологи совместно с лабораторной службой ЧОКБ

«В Челябинской области первыми через подобную процедуру прошли 30-летняя медсестра из Челябинска, которая теперь планирует вернуться к работе и родить ребенка, и 47-летняя мать двоих детей (один из которых — инвалид) из Златоуста»,

— рассказали в ЧОКБ.