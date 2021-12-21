Онкогематологи совместно с лабораторной службой Челябинской областной больницы впервые трансплантировали стволовые клетки двум женщинам с лимфомой. Уникальная процедура ранее была доступна в крупных специализированных федеральных медицинских центрах. Теперь этот вид помощи стал доступен жителям Южного Урала, сообщили в пресс-службе ЧОКБ.
Трансплантация стволовых клеток — уникальный шанс вернуться к полноценной жизни для пациентов с онкологией, которые уже открыли для себя обратный отсчет.
«В Челябинской области первыми через подобную процедуру прошли 30-летняя медсестра из Челябинска, которая теперь планирует вернуться к работе и родить ребенка, и 47-летняя мать двоих детей (один из которых — инвалид) из Златоуста», — рассказали в ЧОКБ.
Подготовкой к процедуре, забором клеток, исследованиями, пересадкой и послеоперационным наблюдением в течение длительного времени занимался огромный коллектив из нескольких подразделений. Среди них — гематологи, врачи лабораторной диагностики, онкологи ЧОКЦОиЯМ и реаниматологи.
Как становятся донорами костного мозга, что представляет собой процедура трансплантации стволовых клеток, читайте в материале о доноре Кристине Кочуковской. Челябинка объяснила, почему помогла своему «генетическому двойнику» и насколько это важно.
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