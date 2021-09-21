Челябинские врачи получили престижную федеральную премию

Награждение финалистов состоялось в Москве

В понедельник, 20 сентября, в Москве состоялось вручение IX Всероссийской премии «СоУчастие» — уникальной общественной награды за вклад в развитие донорства крови. Челябинские врачи городской клинической больницы № 5 Андрей Уставщиков и Антон Шардыко выступили с песней «Капля крови», за что получили высокую оценку жюри. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Музыку к словам написал композитор Сергей Ярушин, отец популярного челябинского шоумена Станислава Ярушина.

Врач-методист городской клинической больницы № 5 Андрей Уставщиков рассказал, что о донорстве в медучреждении знают не понаслышке: сотрудники регулярно работают с желающими пожертвовать кровь во имя спасения чье-то жизни. В творческом дуэте Андрей был ответственен за написание стихов.

«Я много лет пишу стихи, это мое хобби. Несмотря на то, что стихи родились достаточно быстро, песня полностью прочувствована. У нас и до этого был опыт совместной работы, но признаюсь, переживал, волновался и ждал результата. Конечно же очень приятно, что наше творчество так высоко оценено», — поделился Андрей Уставщиков.

Премия проводится уже 11 лет. На конкурс было подано 300 заявок, участниками стали представители из 63 субъектов Российской Федерации. Это обычные люди и волонтеры, учреждения Службы крови, общественные, образовательные организации, бизнес-сектор, которые рассказывают об успешных практиках, а также популяризируют донорское движение.

«Я из музыкальной семьи, пою с детства. Все происходило на одном дыхании. Песню записывали после работы буквально за 30 минут в студию звукозаписи. Очень приятно было участвовать в таком творческом процессе, особенно в период пандемии, получил массу положительных эмоций и хороших воспоминаний», — рассказал Антон Шардыко.

Коллектив челябинских врачей не в первый раз демонстрирует свои таланты: за их плечами победы в нескольких региональных конкурсах.