Челябинские врачи спасли проходчиков, пострадавших при взрыве в шахте

Два товарища получили тяжелые травмы на глубине 800 метров под землей

Два тридцатилетних проходчика чуть было не погибли при взрыве в шахте на Южном Урале. В начале марта их с тяжелыми травмами экстренно привезли в Челябинскую областную клиническую больницу, а на этой неделе — выписывают домой. Что пережили под землей шахтеры и каких усилий стоило докторам сохранить им жизнь, читайте в материале ИА «Первое областное».

Андрей и Виктор — товарищи. Оба несколько лет назад приехали на Урал из Донбасса, устроились на одно из горно-добывающих предприятий, завели детей. Правда, думать не думали, что их дружбу скрепит несчастный случай. 6 марта проходчики спустились в шахту на глубину 800 метров. Им предстояло взорвать породу. Эту задачу они выполняли уже много раз, и теперь все делали по накатанной. Но что-то пошло не так — заряд сдетонировал раньше времени.

«Мы работали как обычно. И вдруг меня отбрасывает назад. Я ударился головой, и наступила кромешная темнота — ничего не видно», — вспоминает Андрей Копенкин.

«Я стоял дальше, но взрывной волной и меня сбило с ног. Когда я пришел в себя и поднялся, начал искать Андрея. Позвал его, а он отозвался. И мы потихонечку пошли к людям. Сначала по прямой, к стволу шахты, а потом ребята подняли нас наверх и вызвали медиков», — рассказывает Виктор Багинский.

Оценить всю тяжесть полученных травм смогли лишь опытные врачи Челябинской областной больницы, куда обоих ребят ближе к ночи доставили на скорой помощи.

«Состояние было крайне тяжелым. Благодаря широким возможностям нашей больницы мы смогли в течение часа провести полную диагностику травм, оценить их глубину и оказали шахтерам весь комплекс неотложной терапии. Главное — мы сохранили им жизни, а опасность летального исхода была, ведь ударная волна от взрыва поражает внутренние органы. Задача для нашей больницы была нетипичная. Взрывными травмами мы не занимаемся, это удел военных хирургов. Но мы справились, все получилось хорошо», — говорит ведущий реаниматолог ЧОКБ Леонард Плоткин.

Самые тяжелые травмы получил Андрей Копенкин: лицо мужчины было обожжено, а оба глаза изранены мелкими осколками стекла, металла и других случайных частиц, поднятых в воздух взрывом.

«Одно глазное яблоко было полностью уничтожено взрывом. Мы поставили себе задачу спасти второй глаз, чтобы наш пациент не остался в полной темноте»,