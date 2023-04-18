Два тридцатилетних проходчика чуть было не погибли при взрыве в шахте на Южном Урале. В начале марта их с тяжелыми травмами экстренно привезли в Челябинскую областную клиническую больницу, а на этой неделе — выписывают домой. Что пережили под землей шахтеры и каких усилий стоило докторам сохранить им жизнь, читайте в материале ИА «Первое областное».
Андрей и Виктор — товарищи. Оба несколько лет назад приехали на Урал из Донбасса, устроились на одно из горно-добывающих предприятий, завели детей. Правда, думать не думали, что их дружбу скрепит несчастный случай. 6 марта проходчики спустились в шахту на глубину 800 метров. Им предстояло взорвать породу. Эту задачу они выполняли уже много раз, и теперь все делали по накатанной. Но что-то пошло не так — заряд сдетонировал раньше времени.
«Мы работали как обычно. И вдруг меня отбрасывает назад. Я ударился головой, и наступила кромешная темнота — ничего не видно», — вспоминает Андрей Копенкин.
«Я стоял дальше, но взрывной волной и меня сбило с ног. Когда я пришел в себя и поднялся, начал искать Андрея. Позвал его, а он отозвался. И мы потихонечку пошли к людям. Сначала по прямой, к стволу шахты, а потом ребята подняли нас наверх и вызвали медиков», — рассказывает Виктор Багинский.
Оценить всю тяжесть полученных травм смогли лишь опытные врачи Челябинской областной больницы, куда обоих ребят ближе к ночи доставили на скорой помощи.
«Состояние было крайне тяжелым. Благодаря широким возможностям нашей больницы мы смогли в течение часа провести полную диагностику травм, оценить их глубину и оказали шахтерам весь комплекс неотложной терапии. Главное — мы сохранили им жизни, а опасность летального исхода была, ведь ударная волна от взрыва поражает внутренние органы. Задача для нашей больницы была нетипичная. Взрывными травмами мы не занимаемся, это удел военных хирургов. Но мы справились, все получилось хорошо», — говорит ведущий реаниматолог ЧОКБ Леонард Плоткин.
Самые тяжелые травмы получил Андрей Копенкин: лицо мужчины было обожжено, а оба глаза изранены мелкими осколками стекла, металла и других случайных частиц, поднятых в воздух взрывом.
«Одно глазное яблоко было полностью уничтожено взрывом. Мы поставили себе задачу спасти второй глаз, чтобы наш пациент не остался в полной темноте», — рассказывает руководитель офтальмологического центра ЧОКБ, главный внештатный хирург Минздрава Челябинской области Андрей Кузнецов.
Андрею Копенкину провели три офтальмологические операции. Во время первой хирурги удалили из глаза инородные тела и зашили проникающие ранения. Во время самой длительной второй операции, которая растянулась на шесть часов, пациенту заменили хрусталик, расправили сетчатку глаза и удалили осколки, застрявшие в самых глубоких структурах глаза. А во время третьей — заменили стекловидное тело. Это позволило сохранить 10% зрения.
«Сейчас я вижу силуэты предметов, цвета, но не могу разобрать детали. Например, вижу, что со мной сейчас разговаривает журналист, что в руке у нее — микрофон, а лица не разбираю», — признается Андрей.
У Виктора пострадал один глаз — из него также доставали осколки. Сейчас глаз видит лишь на 10%, но позже зрение восстановится и станет лучше. У Виктора другая основная проблема. При контузии у него лопнули барабанные перепонки, теперь мужчина очень плохо слышит. Но лор-врачи и хирурги планируют найти выход из этого положения.
Сейчас ориентироваться в пространстве обоим проходчикам помогают их жены. Им пришлось также ложиться в больницу, чтобы ухаживать за мужьями как за маленькими детьми.
«Когда я только приехала в отделение после взрыва, картина была ужасной. Лицо Андрея обгорело и было черным. Глаза обоих перебинтованы, руки в зеленке... Спасибо медикам, они подарили нам надежду, что супруги будут видеть», — говорит жена Андрея Юлия.
«Никто не застрахован от таких несчастных случаев, но мы желаем нашим докторам, чтобы им как можно реже встречались такие тяжелые пациенты», — добавляет супруга Виктора Лилия.
По словам медиков, проходчикам повезло, что они попали в Челябинскую областную клиническую больницу, которая является многопрофильной клиникой и имеет все необходимое для спасения тяжелых пациентов: аппаратуру, врачей и расходные материалы. В ночь, когда шахтеры поступили в больницу, их спасением занимались дежурные хирурги всех отделений.