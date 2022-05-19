Челябинские врачи спасли жизнь больному туберкулезом со свищом в бронхе

Медики провели уникальную операцию и установили в легкое пациента эндопротез

Эндоскопистам Челябинского областного противотуберкулезного диспансера пришлось спасать пациента, который имеет два тяжелых диагноза — туберкулез и ВИЧ. Жизнь мужчины висела на волоске из-за свища, который образовался между пищеводом и бронхом, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе клиники.

При поступлении в стационар диспансера мужчина жаловался на трудности с приемом пищи. Во время бронхоскопического исследования медики обнаружили у него свищ диаметром четыре сантиметра между главным бронхом и пищеводом. Началось лечение.

На первом этапе больному установили гастростому — искусственную трубку, через которую пациент сможет принимать пищу, минуя пищевод. Так как в прошлом больной имел ножевое ранение в живот, для проведения этой хирургической манипуляции понадобилась помощь абдоминального хирурга из Челябинской областной клинической больницы.



«На втором этапе врач-эндоскопист противотуберкулезного испансера Елена Попова впервые в истории фтизиатрической службы Челябинской области установила стент-эндопротез пациенту со свищем», — говорят в клинике.

Без эндопротеза у пациента могла развиться смертельная пневмония.

Позже, при благоприятном течение болезни и эффективном лечении, больному сделают пластику пищевода. Тогда он сможет принимать пищу, как здоровые люди.