Челябинские врачи спасли новорожденного с пятикратным обвитием пуповины

Роды прошли естественным образом

В Городской клинической больнице № 6 Челябинска 16 сентября у семьи Тарнопольских родился второй сын, Максим. Роды осложнились редким и опасным случаем — тугим пятикратным обвитием пуповины вокруг шеи младенца, рассказали в клинике.

Благодаря слаженной работе команды: врача акушера-гинеколога Ольги Горбачевой, акушерки Натальи Журавлевой и неонатолога Ирины Гуземы — была выбрана правильная тактика естественных родов. В 8:05 малыш появился на свет без серьезных повреждений, а 19 сентября мама Надежда и ребенок были выписаны домой.

По словам Ольги Горбачевой, подобные ситуации крайне редки и несут высокий перинатальный риск вплоть до тяжелой асфиксии. Решающими стали своевременная диагностика и действия бригады: акушерка оперативно сняла тугие петли с шеи новорожденного.