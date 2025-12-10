Челябинские врачи спасли ногу молодому строителю после тяжелейшей травмы

Команда травматологов и пластических хирургов провела уникальную операцию, чтобы избежать ампутации

В Челябинской областной клинической больнице успешно провели сложнейшую операцию по спасению ноги 21‑летнему строителю. Даниил Шерюбле получил тяжелейшую комбинированную травму на рабочем месте, когда на его ногу упала многотонная металлическая плита, сообщает пресс-служба клиники.





«Шла погрузка-разгрузка больших металлических щитов размером 3,3×1,35 метра. Одна плита сорвалась и упала на колесо машины-манипулятора. Я успел отпрыгнуть, но плита врезалась в ногу. Коллеги, которые находились рядом, не растерялись, оказали первую помощь, вызвали скорую», — вспоминает злополучный день пациент.

В больнице состояние Даниила оценили как критическое. Кости голени и стопы были сломаны в шести местах, а обширная рана полностью обнажила мышцы, сухожилия, кости и сустав. Травматологи выполнили первичную хирургическую обработку и установили аппарат внешней фиксации. Однако главной угрозой стала перспектива потери конечности из-за некроза тканей и инфекции.





«Открытые кости, открытые структуры сустава, открытые сухожилия постепенно некротизируются, то есть отмирают, присоединяется раневая инфекция, возникает остеомиелит. Если кость ничем сверху не прикрыта, она начинает воспаляться, растворяться как сахар, рано или поздно человек потеряет ногу. Ее придется ампутировать», — говорит заведующий отделением реконструктивной и пластической хирургии ЧОКБ Юрий Васильев.

Для спасения ноги потребовалась уникальная операция. Реконструктивные хирурги пересадили на поврежденный участок собственный лоскут кожи пациента размером 7×20 см, взятый с голени. Эта «живая заплатка» должна обеспечить кровоснабжение и закрыть уязвимые структуры, позволив ране зажить. После этого пациента ждет следующий этап — восстановление целостности костей и двигательных функций.









Случай строителя — пример слаженной работы мультидисциплинарной команды, куда вошли травматологи, сосудистые и пластические хирурги, анестезиологи и трансфузиологи. Как отметил Вениамин Халдин, руководитель травмоцентра 1‑го уровня ЧОКБ, такие тяжелые травмы сегодня не редкость.





«Учитывая количество различных производств, качество дорог, любовь наших людей к быстрой езде, к экстриму, к труду, в том числе в опасных условиях, комбинированные травмы различной степени тяжести возникают регулярно. Это всегда актуальная проблема, потому что объем таких пациентов постоянно растет из-за повышения скорости жизни», — подчеркнул Халдин.

В пресс-службе больницы отметили, что успех в лечении таких пациентов зависит от четких действий на всех этапах: от первой помощи на месте и правильной маршрутизации скорой до ювелирной работы хирургов в операционной.





Сейчас состояние Даниила Шерюбле стабилизировано, врачи прогнозируют благоприятный исход и полное восстановление.