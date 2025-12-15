Челябинские врачи спасли мужчину с провалившимся в бронхи голосовым протезом

Пластиковый предмет полностью перекрыл левое легкое

Врачи челябинской городской больницы № 1 провели экстренную операцию, спасая пациента от удушья. Медикам удалось извлечь пластиковый голосовой протез, который перекрыл левое легкое, рассказали в Минздраве Челябинской области.

Мужчину госпитализировали в реанимацию с удушьем. Томография показала, что в левом бронхе у него застряло инородное тело — голосовой протез, который когда-то установили челябинцу. Прибор должен был помогать мужчине, но чуть не убил, провалившись в легкие.

«Левое легкое у него было полностью перекрыто, дышал правым легким. Попадание инородных тел в нижние отделы дыхательных путей — очень опасное состояние, извлечь такие „подарки“ бывает непросто. Нам повезло, что предмет застрял в левом главном бронхе, там, где широко», — поделилась врач-эндоскопист ГКБ № 1 Юлия Клепинина.

Специалистам потребовалось около получаса, чтобы безопасно удалить инородное тело. По словам врачей, подобные случаи в практике отделения встречаются нечасто — примерно один-два раза в год. Чаще из легких достают арахис, горох, фасоль, кости, бывают пластиковые крышки, винты и зубные коронки.