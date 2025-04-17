Челябинские врачи спасли мужчину, ноги которого скрутило буквой Х

Две сложные операции вернули Сергею Абдульфанову возможность ходить без боли

В Челябинской областной клинической больнице прооперировали мужчину, который не мог ходить из-за асептического некроза тазобедренных суставов, сообщает пресс-служба клиники.

Сложность ситуации заключалась в том, что у 43-летнего Сергея Абдульфанова пострадали обе ноги.



«Когда человеку больно, он пытается мышцами компенсировать неприятности. Здесь мышцы так сработали, что ноги практически стали крестиком. Пациент перемещался на костылях. Нам пришлось с перерывом сделать две операции», — говорит заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 1, главный травматолог Челябинской области Леонид Полляк.

А началось все с банальной боли в районе голеностопа, потом она перешла на колени и, наконец, выше — на тазобедренные суставы. Сергею поставили диагноз «артрит», предложили таблетки. Но они не помогали.

«Я увеличивал дозировку, но ни таблетки, ни опиоидные анальгетики уже не помогали. Дома я в ванну залезал со слезами на глазах. Такие дикие были боли», — рассказывает мужчина.

Обе операции прошли успешно. После них Сергей прошел долгий путь реабилитации, несколько месяцев ходил с тросточкой, а сейчас — без. Мужчина также вернулся к работе — он занимается отделкой помещений. Признается, что теперь старается избегать подъема тяжестей и бережет ноги.

Кстати, количество пациентов с таким диагнозом резко увеличилось после пандемии коронавируса. Медики говорят, что причиной некроза, как и причиной инфаркта, инсульта, является нарушение кровообращения. В головке бедра нарушается кровообращение и происходит отмирание кости. Верхняя часть головки погибает и под нагрузкой проваливается. При движении человек страдает от боли.

На ранней стадии заболевание трудно диагностировать, поэтому врачи рекомендуют проводить МРТ для своевременного выявления проблемы.