Челябинские врачи спасли мужчину, который проглотил живую пчелу

Жало насекомого обнаружили в пищеводе пациента

Житель Челябинска на пикнике вместе с мясной закуской проглотил живую пчелу. Мужчина этого не заметил, и появившиеся симптомы пытался вылечить самостоятельно. Врачи эндоскопического отделения назвали этот случай уникальным. Историю спасения пациента рассказали в пресс-службе городской клинической больницы № 6.

«Изначально пациент даже не понял, что с ним произошло. Когда началась аллергическая реакция и боли в животе, он самостоятельно выпил антигистаминный препарат. Отек лица спал, а вот боль в пищеводе и грудной клетке усилилась. Из-за того, что пациент не понимал, что именно произошло, он потерял много времени, но все-таки вызвал скорую», — рассказал врач-эндоскопист ГКБ №6 Александр Казанцев.

Из приемного покоя пациента отправили на гастроскопию. В пищеводе мужчины обнаружили пчелиное жало. Его оперативно извлекли с помощью биопсийных щипцов. Уже через несколько минут южноуралец отправился домой.





«Мы привыкли, что насекомые кусают руки, ноги. Оказывается, пчела, попавшая по неосторожности человека в желудочно-кишечный тракт, может оставить жало в желудке и нанести серьезные проблемы всему организму», — заметил Александр Казанцев.

Специалисты больницы отмечают, что если бы жало не извлекли, могло возникнуть локальное воспаление, слизистая бы травмировалась.