Челябинские врачи спасли девочку из Краснодара от смертельной инфекции

Студентка колледжа могла умереть от красной волчанки

Челябинские врачи спасли от гибели 16‑летнюю девушку с редким аутоиммунным заболеванием, сообщает пресс-служба Челябинской областной детской клинической больницы.

В конце февраля у студентки колледжа Насти С., которая приехала в Челябинск учиться из Краснодара, заподозрили пневмонию. Обычное лечение не помогало, а вскоре Настя и вовсе не смогла встать с кровати. Во время углубленного обследования у девушки выявили аутоиммунное заболевание — системную красную волчанку.

«Болезнь стремительно прогрессировала. Настя потеряла контроль над руками и ногами, перестала дышать самостоятельно. Девушку подключиил к аппарату ИВЛ», — рассказывают в пресс-службе.

После телемедицинских консультаций со специалистами из федеральных центров девочке провели плазмообмен. Это был второй случай в российской педиатрии, когда такую процедуру проводят ребенку при волчанке.

Врачи вводили пациентке иммуноглобулин, а затем начали курс терапии. После начала приема лекарств Настя впервые пошевелила рукой.

«Специалисты нашей больницы не только боролись за здоровье девушки, но старались ее подбодрить, вселить надежду. Эта история напоминает нам, что даже перед лицом самых тяжелых и редких заболеваний нельзя сдаваться. Медицина не стоит на месте, а любовь, забота и вера способны творить чудеса», — говорит главный врач ЧОДКБ Надежда Налетова.

Настю уже выписали из больницы. Впереди у девушки долгое восстановление под присмотром врачей.