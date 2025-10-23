Челябинские врачи разрушают рак путем «заморозки» тканей

Такой метод лечения показан при различных видах онкологии

Челябинские онкологи стали лечить пациентов с помощью криоабляции — при этом методе опухолевые ткани подвергаются воздействию низких температур с целью их разрушения. Криоабляция входит в Клинические рекомендации при борьбе с некоторыми видами онкологии, например легкого, печени, почки, при этом специалисты считают, что способ имеет потенциал и в случае опухолей головного мозга, костей, надпочечников и других органов.

«Противопоказаний к таким операциям минимум: они проводятся под местной анестезией, поэтому подходят в том числе пациентам с сердечно-сосудистыми и иными патологиями, для которых общий наркоз создает высокие риски. Еще вмешательство не требует больших разрезов, меньше повреждает соединительные ткани, а значит, восстановительный период у пациента проходит быстрее и легче. Также при помощи криоабляции можно убрать значительное количество метастазов, а значит, метод может быть эффективен и на поздних стадиях онкозаболевания», — говорит заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова (Санкт-Петербург), к. м. н. Павел Балахнин.





Под руководством доктора для специалистов челябинского онкоцентра прошел двухдневный мастер-класс, где совместными усилиями медики провели криоабляцию рака легкого ранней стадии, а также криоабляцию первой стадии гепатоцеллюлярной карциномы пациенту с циррозом печени.

«Подобная операция занимает достаточно длительное время, поскольку требует двукратной заморозки опухоли и двукратного оттаивания, и в целом процедура довольно непростая. Однако в тех случаях, когда криоабляцию возможно применить, результаты сопоставимы с традиционным хирургическим вмешательством», — отмечает заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Яков Гнатюк.

При криоабляции ткани опухоли замораживаются до температуры −150C° — такое термическое воздействие провоцирует разрушение раковых клеток и дальнейшее их замещение соединительной тканью.

