Челябинский врач рассказала, как определить аппендицит

Воспаление требует неотложной помощи

Челябинский гастроэнтеролог Ирина Уфимцева из медицинского центра «Лотос» рассказала, как не пропустить аппендицит, чем опасно заболевание и какие у него симптомы. Ведь любое самолечение или промедление при этом воспалении смертельно опасно. Эксперт пояснила, что нельзя предпринимать при аппендиците и куда обращаться за помощью.

Когда бить тревогу?

Острый аппендицит — это воспаление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса), требующее неотложной помощи. Главная причина воспаления аппендикса — закупорка его просвета, из-за которой происходит скопление слизи и ее инфицирование. Это может быть связано с каловыми камнями (35% случаев), инородными телами, паразитами или гипертрофией (разрастанием) лимфоидной ткани. Чаще всего заболевание встречается у молодых людей в возрасте 15—30 лет, но это не означает, что другие ему не подвержены — он может возникнуть и в 50, и в 70 лет.

Вот основные симптомы аппендицита:

Боль в животе: сначала в околопупочной или подложечной области или по всему животу, которая через несколько часов переходит в правую подвздошную область (реже боль появляется сразу там). Как правило, это постоянные, не слишком интенсивные боли, которые усиливаются при ходьбе, кашле или перемене положения тела в постели. Со временем, при прогрессировании заболевания, они становятся все более ярко выраженными, хотя может наблюдаться и их стихание.

Отсутствие аппетита, сухость во рту.

Тошнота, рвота.

Повышение температуры до 37—38 градусов.

Возможны жидкий стул и частое мочеиспускание.

Что делать при аппендиците?

Любое самолечение или промедление при аппендиците смертельно опасно. Дело в том, что может произойти разрыв отростка и скопившийся там гной попадет в брюшную полость. Это, в свою очередь, вызовет перитонит, который часто приводит к смертельному исходу.

Если вы заподозрили у себя аппендицит, ни в коем случае не кладите грелку на живот, не вводите болеутоляющие средства и не применяйте слабительные или клизмы, ничего не ешьте и не пейте. Сразу вызывайте скорую помощь. Обеспечьте себе покой и оставайтесь в горизонтальном положении до приезда медика.

Врач осмотрит вас и, если будут основания, госпитализирует в экстренное хирургическое отделение. Там могут назначить дополнительное обследование для того, чтобы поставить точный диагноз. Это может быть общий анализ крови и мочи, биохимические анализы крови, УЗИ брюшной полости или компьютерная томография.

Если острый аппендицит подтвердится, вас отправят на операцию и под наркозом удалят воспаленный отросток (сейчас это все чаще делается путем лапароскопии — через несколько небольших разрезов).

После этого наступит период реабилитации. Для восстановления врач назначит особый режим. Он будет включать в себя специальную диету, придется на время отказаться от употребления тяжелой и слишком твердой пищи, а в день операции рекомендуют вообще не есть и не пить. Кроме того, в течение месяца после удаления аппендицита стоит ограничить физическую активность, в особенности — нагрузку на мышцы живота.

Профилактика аппендицита

Полностью застраховать себя от воспаления аппендикса нельзя, но можно снизить его риск. Для этого нужно вести подвижный образ жизни, употреблять не меньше 400 граммов овощей и фруктов в день. Также важно не допускать длительных запоров, вовремя лечить заболевания желудочно-кишечного тракта и избавляться от паразитов. При обнаружении вышеуказанных симптомов лучше сразу довериться специалистам и вызвать скорую помощь: +7 (351) 220-00-03.

