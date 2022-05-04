Челябинские врачи рассказали, как безопасно провести лето

Простые правила, которые помогут отдохнуть без травм и с пользой для здоровья

С приходом лета возрастают риски попасть в чрезвычайную ситуацию во время походов, выездов на природу и даже во время проветривания квартир. Причем опасность может подстерегать как детей, так и взрослых. Как провести теплое время года с пользой для здоровья, в студии телеканала ОТВ рассказали главный специалист Минздрава Челябинской области по профилактической медицине Ольга Агеева, главврач детской поликлиники № 8 Челябинска Антон Рыжий и специалист регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Цветкова.

«Лето — травмоопасное время. Разбитые коленки, ссадины, синяки и гематомы — это самые частые обращения наших пациентов в этот период. Избежать их можно, развивая физическую активность ребенка. Отдать в легкую атлетику, чтобы умел правильно бегать, игровые виды спорта, которые развивают координацию, ту же борьбу, где первые полгода учат правильно падать»,

— рассказал Антон Рыжий.

Купание в водоемах — особый вид отдыха, без которого не обходится ни одно лето. По словам Ольги Агеевой, ежегодно специалисты сталкиваются с проблемой, когда родители на пляже попросту теряют бдительность и упускают ребятишек из виду. Последствия могут быть фатальными.

«Не сводите глаз с ребенка. Помните, что дети могут очень быстро потерять контроль над собой. Важно, чтобы кто-то из взрослых всегда находился в воде с ребенком»,

— отметила Ольга Агеева.

Идеальный вариант — научить ребенка плавать. Это не застрахует от трагедии, но придаст уверенности. Даже если ребенок умеет плавать, специалисты не советуют пренебрегать спасжилетом. Даже если вы отвлеклись, он поможет малышу удержаться на воде, если окажется дезориентирован.

Спасательный круг для этих целей не подойдет, идеальный вариант — жилет из пенопласта. Такие, как отмечает Антон Рыжий, не сковывают движения, в отличие от надувных.

«Помните, что у тонущего человека нет сил кричать. Будьте бдительны. Бывают случаи, когда буквально в метре от берега случаются несчастья»,

— добавила Татьяна Цветкова.

Другая опасность лета — открытые окна. Эксперты сформулировали простые правила безопасности в этот период для семей, где растут малыши.

Так, диваны, тумбочки или столы не должны стоять рядом с подоконником, чтобы у ребенка не было даже повода туда залезть. В качестве дополнительного барьера используйте комнатные цветы и в принципе не приучайте детей общаться через окна, высовываться из них.

«Каждый год происходят такие ужасы, как падение детей из окон. И это вина взрослых, которые не уследили. Забывают, что москитные сетки, которые не выдерживают веса ребенка, не являются преградой. Важно запомнить: у ребенка не должно быть доступа к окну, и оно должно быть закрыто»,

— продолжает Ольга Агеева.

Сидеть без воздуха врачи не призывают. Для проветривания помещений рекомендуют пользоваться «советской» форточкой, которую современные изготовители пластиковых окон тоже могут сделать. Если у вас поворотно-откидная створка — установить пластиковый стопор, а еще лучше — ручку с замком.

«Ручки с замком можно купить в обычном хозяйственном магазине и заменить дома самостоятельно. Там буквально два болта. Ребенок не сможет полностью открыть окно. Это очень практичный и простой способ сделать окно безопасным»,

— отметил Антон Рыжий.

Радикальным способом от падения могут стать решетки. Но их использование не одобрят сотрудники МЧС (да и вы тоже) в случае возникновения пожара.

Неприятными последствиями долгого пребывания под палящим солнцем могут стать ожоги и тепловой удар. В этот период помним о защитных средствах, головных уборах и соблюдении питьевого режима. Особенно если дело касается маленьких детей.

«У маленьких детей терморегуляция несовершенна. Они не потеют, когда им жарко, — родители должны об этом помнить. Конечно, с ребенком нужно обязательно выходить на солнышко. Но лучше время для этого — утро либо вечер. Для загара и получения витамина D в качестве профилактики рахита будет достаточно 10—15 минут пребывания на солнце»,

— говорит Антон Рыжий.

При длительном пребывании на солнце возможен тепловой удар. В этом случае врачи советуют унести пострадавшего в тень, уложить горизонтально и приподнять ноги. Как правило, после этого человек приходит в себя, и ему нужно предложить воды. Но если эти действия не помогают — вызывайте скорую.

«Снять фактор воздействия (солнце) — первое, что мы должны сделать при любой неотложной ситуации»,

— резюмировала Ольга Агеева.

Особое внимание врачи уделили садоводам. В пылу борьбы с сорняками и за прочими хлопотами на грядках у многих из них поднимается давление, что на жаре может привести к сердечному приступу. Он связан с характерным болевым синдромом в области груди.

«Первое, что нужно сделать в этом случае, — прекратить нагрузку, уйти с солнца. Если боль держится больше двух-трех минут, следует принять „Нитроглицерин“ или „Нитроспрей“ для расширения сосудов сердца. Эти препараты должны быть обязательно в аптечке всех садоводов. Если боль не уходит, следует принять аспирин. Еще через 10 минут, если не прошло, вызываем скорую помощь»,

— объяснила Ольга Агеева.

Жара и интенсивная работа в саду, нарушение питьевого режима у людей, склонных к повышенному давлению, может привести к инсульту. Вот только первую помощь таблетками в этом случае оказать нельзя. Важно сразу же уложить или усадить пострадавшего и обратиться за помощью к врачу.

«Для определения инсульта нужно попросить человека поднять обе руки вперед. Если есть сосудистые нарушения в головном мозге, то одна рука выше, чем другая. Вторым признаком будет несвязная речь, а если попросить пострадавшего улыбнуться — один уголок рта будет выше другого»,

— отметила Татьяна Цветкова.

Важно знать, что инсульт маскируется под алкогольное опьянение. Человек шатается, бессвязно говорит. Врачи призывают не быть равнодушными — уточнять, нужна ли помощь. От человека, которому плохо, как минимум не будет пахнуть алкоголем, и он даст понять, что да.

В Челябинской области начался сезон клещей. В этом году в региональном управлении Роспотребнадзора прогнозируют повышенную активность переносчиков энцефалита и боррелиоза. Если паукообразный все-таки укусил, его необходимо снять. Как правильно достать клеща, читайте в материале ИА «Первое областное».