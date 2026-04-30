Челябинские врачи провели четыре переливания крови еще не рожденному малышу

Процедура позволила спасти жизнь ребенка, у которого обнаружили резус-конфликт с кровью матери

Врачи Челябинского областного перинатального центра провели уникальную процедуру внутриутробного переливания крови еще не рожденному малышу. У беременной женщины из Казахстана возник резус-конфликт с ребенком: иммунная система матери атаковала кровь плода. Другого способа спасти жизнь мальчика не было. Помощь в родной стране женщина не нашла, пришлось ехать в Россию, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Организм резус-отрицательной матери вырабатывал антитела, которые разрушали эритроциты резус-положительного плода. Без вмешательства медиков у ребенка развилась бы смертельная анемия, отеки и поражение мозга. Врачи ОПЦ под контролем УЗИ пунктировали сосуды пуповины плода (толщиной всего несколько миллиметров) и переливали донорскую кровь прямо в кровоток будущего малыша.

«Это ювелирная работа: игла должна попасть в вену пуповины, не задев плод. Требуется огромный опыт. Мы сделали это четыре раза — и каждый раз успешно», — рассказала врач акушер-гинеколог ОПЦ Евгения Гусарова.

В итоге женщина смогла доносить и родить здорового малыша. Семья уже готовится к выписке.

Такое вмешательство медики ОПЦ проводят не в первый раз. Им уже приходилось спасать жизни детей с резус-фактором к крови собственной матери.