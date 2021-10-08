Челябинские врачи проведут углубленную диспансеризацию в Миассе

Выездная бригада медиков прибудет в город 9 октября

В субботу, 9 октября, в рамках областного проекта «Территория здоровья» медики из Челябинска проведут выездной прием жителей Миасса. Горожан приглашают пройти углубленную диспансеризацию, сообщает пресс-служба Челябинского областного центра медпрофилактики.

Углубленная диспансеризация — это расширенное обследование пациентов, перенесших ковид. Первый этап включает семь исследований: общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, прием терапевта, D-димер (помогает выявить признаки тромбообразования).

«По результатам первого этапа врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний, при необходимости направляют пациента на второй этап. Он включает эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему назначат лечение и реабилитацию», — замечают в центре медпрофилактики.

Прием пациентов диспансерной группы будут вести специалисты Челябинской областной клинической больницы. В горбольнице № 1 на Пролетарской, 20 миасцы смогут попасть на консультацию к неврологу и ревматологу. В горбольнице № 2 на Ильменской, 81 — к сердечно-сосудистому хирургу, офтальмологу, врачу функциональной диагностики, а в горбольнице № 3 на Нахимова, 23 — к оториноларингологу и неврологу.

Площадки будут работать с 10:00 до 15:00.

Здесь же можно привиться от ковида и гриппа.