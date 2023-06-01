Челябинские врачи проведут диспансеризацию жителей Донбасса

На этот раз профилактические осмотры ждут взрослых

Челябинская область продолжит оказывать медицинскую помощь подшефным регионам Донбасса. В этом году по поручению губернатора Алексея Текслера медики проведут диспансеризацию жителей Волновахского района. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает в личном телеграм-канале первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Мы планируем провести диспансеризацию в Волновахском районе для 10 тысяч человек, в том числе для 5 тысяч женщин. Бригада специалистов уже сформирована. Она будет оснащена медицинской лабораторной техникой, чтобы можно было провести необходимые анализы. Выезд наших врачей для проведения профилактических осмотров взрослых запланирован на июль 2023 года»,

— пишет Ирина Гехт.

В 2022 и 2023 году медики из Челябинской области проводили профилактические осмотры детей в городах Волноваха и Ясиноватая. Туда ездили пять медицинских бригад.

«Местные жители рассказывали, что с медицинской помощью на территориях дела обстоят неважно уже много лет. Особенно это касается детских врачей разных специальностей. Про плановые и профилактические приемы говорить не приходилось: некоторые дети вообще впервые узнали, что это такое»,

— замечает Ирина Гехт.