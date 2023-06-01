«Мы планируем провести диспансеризацию в Волновахском районе для 10 тысяч человек, в том числе для 5 тысяч женщин. Бригада специалистов уже сформирована. Она будет оснащена медицинской лабораторной техникой, чтобы можно было провести необходимые анализы. Выезд наших врачей для проведения профилактических осмотров взрослых запланирован на июль 2023 года», — пишет Ирина Гехт.
В 2022 и 2023 году медики из Челябинской области проводили профилактические осмотры детей в городах Волноваха и Ясиноватая. Туда ездили пять медицинских бригад.
«Местные жители рассказывали, что с медицинской помощью на территориях дела обстоят неважно уже много лет. Особенно это касается детских врачей разных специальностей. Про плановые и профилактические приемы говорить не приходилось: некоторые дети вообще впервые узнали, что это такое», — замечает Ирина Гехт.
Детей осматривали челябинские педиатры, хирург, офтальмолог, невролог, психиатр, клинический психолог, оториноларинголог, врач ультразвуковой диагностики. В Донбассе также работали врач клинической лабораторной диагностики и средний медперсонал. Медики осмотрели более 10 тысяч детей, некоторых из них направили на лечение.
Ранее челябинские врачи прооперировали двух детей из Донбасса. Родные братья попали в надежные руки травматологов ЧОДКБ.