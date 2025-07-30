Челябинские врачи представили новый метод диагностики рака простаты

Благодаря своей доступности он обещает существенно ускорить постановку диагноза

Врачи Челябинской городской клинической больницы № 1 разработали новый метод ранней диагностики рака простаты — более простой и дешевый, чем существующие, что делает его доступным для широкого применения в патологоанатомических лабораториях по всей стране, сообщает пресс-служба Минздрава.

Основная сложность диагностики рака простаты заключается в том, что предраковые изменения часто очень похожи на рак. Это затрудняет постановку точного диагноза и требует дополнительных, дорогостоящих исследований, таких как иммуногистохимический анализ, для которого нужны спецоборудование, дорогие реактивы и высококвалифицированный персонал, что делает его недоступным для многих медицинских учреждений.

Группа врачей ГКБ № 1 под руководством кандидата медицинских наук Ирины Четер совместно с кафедрой патологической анатомии и судебной медицины им. профессора В. Л. Коваленко ЮУГМУ нашла решение этой проблемы. Разработанный ими метод основан на использовании простого и недорогого реагента — азотнокислого раствора коллоидного серебра. Метод был успешно протестирован на образцах тканей, полученных после хирургического удаления простаты. По мнению исследователей, метод будет эффективен и при анализе биопсийного материала — небольших образцов ткани, взятых для анализа. Это значительно ускорит процесс диагностики и позволит начать лечение на ранних стадиях заболевания.

Ученые планируют запатентовать свое открытие и внедрить новый метод в медицинскую практику по всей стране.

Напомним, внедрение ранней диагностики и новых медицинских практик на двусторонней встрече в Магнитогорске обсуждали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент России Владимир Путин. Также глава региона докладывал о ходе реализации национальных проектов, в том числе в сфере здравоохранения. Отметим, в области модернизации объектов медицины регион достиг рекордных показателей: за год было отремонтировано и построено 98 ФАПов, поликлиник и больниц — таких объемов на Южном Урале не достигали даже в советские годы.