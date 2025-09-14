Челябинские врачи после ночных дежурств проголосовали на выборах

Специально для сотрудников больницы № 8 организовали свою участковую избирательную комиссию

Голосование на избирательном участке ГКБ № 8 в Челябинске, как и везде, началось в восемь часов утра. Первыми принять участие в выборах смогли отработавшие ночную смену хирурги и сотрудники роддома, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

К полудню подтянулись и остальные врачи. Им только предстоит отработать суточную смену, но они успевают найти пять минут, чтобы принять участие в жизни города.

«Сегодня, придя на работу, я решила выполнить свой долг и проголосовать на рабочем месте. Я рекомендую так делать, потому что это очень удобно — пришли, проголосовали и пошли дальше работать», — поделилась заведующая терапевтической реанимацией Элеонора Наконечная.

Всего проголосовать на участке должны 329 человек. За четыре часа работы избирательного пункта свой голос отдали уже 140 челябинцев — почти половина от заявленного количества.

К пациентам, кто не в состоянии самостоятельно добраться до места голосования, члены УИК придут сами, с переносной урной.

Ранее мы рассказывали, что в челябинском роддоме № 8 новоиспеченные мамы тоже отдали свой голос на выборах.