Голосование на избирательном участке ГКБ № 8 в Челябинске, как и везде, началось в восемь часов утра. Первыми принять участие в выборах смогли отработавшие ночную смену хирурги и сотрудники роддома, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
К полудню подтянулись и остальные врачи. Им только предстоит отработать суточную смену, но они успевают найти пять минут, чтобы принять участие в жизни города.
«Сегодня, придя на работу, я решила выполнить свой долг и проголосовать на рабочем месте. Я рекомендую так делать, потому что это очень удобно — пришли, проголосовали и пошли дальше работать», — поделилась заведующая терапевтической реанимацией Элеонора Наконечная.
Всего проголосовать на участке должны 329 человек. За четыре часа работы избирательного пункта свой голос отдали уже 140 челябинцев — почти половина от заявленного количества.
К пациентам, кто не в состоянии самостоятельно добраться до места голосования, члены УИК придут сами, с переносной урной.
Ранее мы рассказывали, что в челябинском роддоме № 8 новоиспеченные мамы тоже отдали свой голос на выборах.