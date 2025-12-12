Челябинские врачи помогли жительнице Кыштыма похудеть на 70 килограммов

В Центре коррекции веса ЧОКБ прошел мастер-класс по лечению ожирения

В Челябинской областной клинической больнице прошел мастер-класс по современным методам лечения ожирения. Врачи и пациенты поделились историями борьбы с болезнью, которая сегодня признана эпидемией: в России от ожирения страдает около 30% населения, сообщает пресс-служба ЧОКБ.

Проблема лишнего веса носит системный характер.





«Это не только эстетические и эмоциональные проблемы, в первую очередь это формирование различных зависимостей и болезней. Люди с ожирением в 3—4 раза чаще страдают гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца и даже инфекционные заболевания переносят значительно тяжелее», — говорит главный врач ЧОКБ Дмитрий Альтман.

В 2016 году на базе ЧОКБ был создан Областной центр коррекции веса, где лечением пациентов занимается команда эндокринологов, психологов и бариатрических хирургов.





«Сначала мы измеряем рост, вес, считаем индекс массы тела, выясняем анамнез. На операцию мы направляем пациентов, чей индекс массы тела больше 30. Чаще всего это люди с ожирением 2—3‑й степени и с ассоциированным заболеванием, например сахарным диабетом 2‑го типа. Если индекс массы тела более 40 и есть сахарный диабет, таким людям мы сразу рекомендуем бариатрическую операцию», — рассказывает врач-эндокринолог Светлана Синицына.

Одной из пациенток центра стала Ольга Матвеева из Кыштыма. Из-за гормональных проблем она поправилась до 150 килограммов. От такого веса у женщины очень страдали колени — Ольга мучилась от боли в ногах.





«Десять лет я пыталась похудеть самостоятельно — диеты, голодовки и прочее, но заканчивалось все срывом и еще большим набором веса», — признается Ольга.

Женщина решилась на гастрошунтирование в ЧОКБ. После операции ее вес снизился до 70 килограммов.

Операции по уменьшению объема желудка сейчас проводятся через небольшие проколы.





«Мы уменьшаем размер желудка, а также всасываемость в начальных отделах кишечника. Благодаря этому у человека уменьшается чувство голода, меняется отношение к еде, восприятие тех или иных продуктов», — объясняет эффект операции президент Всероссийского общества бариатрических хирургов Владимир Самойлов.

Для успешного результата нужна специально подготовленная бригада хирургов, большой опыт работы, определенная физическая выносливость врачей и специализированное оборудование, ведь встречаются пациенты с весом более 250 килограммов.





«Важно, чтобы банально операционный стол выдержал такую нагрузку», — замечает заведующий отделением хирургии № 2 ЧОКБ Антон Ефремов.

За семь лет работы центра хирурги ЧОКБ выполнили 376 бариатрических операций, вернув пациентам здоровье и возможность жить полной жизнью.