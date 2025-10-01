Челябинские врачи опробовали чудо-аппарат для сердечно-легочной реанимации

Он позволяет освободить руки медикам и задавать рекомендованную частоту компрессий

В Челябинской областной клинической больнице появилось новое устройство для автоматической сердечно-легочной реанимации. Аппарат под названием «Арка» выполняет стабильные компрессии грудной клетки с рекомендованной частотой около 100 в минуту, обеспечивая непрерывную и качественную СЛР. А еще освобождает руки врача и дает время для интенсивной терапии, подключения ИВЛ и экстракорпоральных методов лечения, сообщают в пресс-службе ЧОКБ.

Суть работы устройства — проведение непрерывных и равномерных компрессий грудной клетки при остановке кровообращения. Это позволяет освободить руки анестезиолога-реаниматолога и поддерживать рекомендованную частоту — около 100 компрессий в минуту — в течение длительного времени без снижения эффективности.

Пока аппарат поддерживает кровообращение и дыхание, врачи получают критически важное время для проведения интенсивной терапии, подключения ИВЛ, а при необходимости — экстракорпоральных методов детоксикации или ЭКМО. Ежедневно через отделения реанимации ЧОКБ проходит около 40 пациентов, треть из них — в крайне тяжелом состоянии. Случаи остановки кровообращения составляют 0,3—0,5% от общего числа поступающих.

В арсенале ЧОКБ сейчас три таких устройства. Один аппарат постоянно дежурит в оперблоке, два — в кардиореанимации, где лечат пациентов с инфарктами и после трансплантации сердца.

«По сравнению с предшественниками этот аппарат усовершенствован. И самое главное — он российский. Особенно сейчас важно получать качественную отечественную технику: ее проще приобрести, обслуживать, ремонтировать и в целом — работать с ней», — считает заведующий отделением кардиореанимации ЧОКБ Юрий Марченко.

Первое серьезное испытание «Арки» в ЧОКБ произошло в прошлом месяце. У пациента на подъезде к больнице случилась остановка сердца. Реанимацию начали «с колес» и сразу подключили новый аппарат. Компрессии выполнялись не менее 40 минут, удалось восстановить сердечную деятельность. 50-летний мужчина пришел в сознание и позже был выписан на своих ногах.