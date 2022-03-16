Челябинские врачи научились распознавать фиброз печени без операций

Вместо травматичной биопсии медики отправляют больных на УЗИ

Пациентам Челябинской областной клинической больницы больше не нужно проходить хирургическую процедуру, чтобы узнать состояние своей печени. Современная техника позволяет обследовать этот орган при помощи ультразвука. Об этом в среду, 16 марта, ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе ЧОКБ.

«Эластометрия печени — это современное ультразвуковое исследование, в ходе которого оценивают эластичность и жесткость тканей органа. Метод информативный, высокоточный, позволяет определить степень фиброзной патологии печени, а также отследить изменения в динамике»,

— говорит врач отделения ультразвуковой диагностики Екатерина Муравьева.

Раньше для этого у пациента брали небольшой фрагмент печени на биопсию. При эластометрии реально оценить состояние всего органа.

К диффузным изменениям в печени могут привести гепатит В и С, аутоиммунные гепатиты, жировая дистрофия печени (жировой гепатоз) как алкогольного, так и неалкогольного происхождения, неконтролируемый прием лекарств. А фиброз может превратиться в цирроз — этот диагноз смертельно опасный.

«Эластометрия позволяет врачу-гепатологу поставить точный диагноз и выбрать правильную тактику лечения, повышает шансы сохранить здоровую печень»,

— говорит заведующий отделением гастроэнтерологии ЧОКБ Александр Василенко.

Медики отмечают, что есть пациенты, которым провести такое обследование не получится. Это люди с большим избыточным весом. У таких пациентов степень фиброза оценивают по косвенным биохимическим показателям крови.