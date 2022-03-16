«Эластометрия печени — это современное ультразвуковое исследование, в ходе которого оценивают эластичность и жесткость тканей органа. Метод информативный, высокоточный, позволяет определить степень фиброзной патологии печени, а также отследить изменения в динамике», — говорит врач отделения ультразвуковой диагностики Екатерина Муравьева.
Раньше для этого у пациента брали небольшой фрагмент печени на биопсию. При эластометрии реально оценить состояние всего органа.
К диффузным изменениям в печени могут привести гепатит В и С, аутоиммунные гепатиты, жировая дистрофия печени (жировой гепатоз) как алкогольного, так и неалкогольного происхождения, неконтролируемый прием лекарств. А фиброз может превратиться в цирроз — этот диагноз смертельно опасный.
«Эластометрия позволяет врачу-гепатологу поставить точный диагноз и выбрать правильную тактику лечения, повышает шансы сохранить здоровую печень», — говорит заведующий отделением гастроэнтерологии ЧОКБ Александр Василенко.
Медики отмечают, что есть пациенты, которым провести такое обследование не получится. Это люди с большим избыточным весом. У таких пациентов степень фиброза оценивают по косвенным биохимическим показателям крови.