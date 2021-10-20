Челябинские врачи научились избавлять тяжелых пациентов от астмы

После особого «прижигания» бронхи больного теряют способность произвольно сокращаться

Врачи Челябинской областной больницы начали применять кардинальный способ лечения астмы. Самым тяжелым пациентам проводят эндоскопическую процедуру, после которой бронхи теряют способность произвольно сокращаться, сообщает пресс-служба ЧОКБ.

«Суть методики в том, что при помощи эндоскопа в бронхи вводится специальная насадка, которая посредством радиочастотной абляции „прижигает“ ткани бронхов, после чего они теряют способность произвольно сокращаться. Процедура проводится трижды. После этого пациент избавляется от тяжелых приступов, которые требуют вызова скорой, наблюдения реаниматологов и ограниченного образа жизни», — говорит пресс-секретарь клиники Наталья Малухина.

Эту методику рекомендовано применять, когда больным пациентам уже не помогают лекарства.

В Челябинске таким образом уже пролечили двух женщин с тяжелой астмой. Но процедуру можно назвать уникальной в масштабах всей страны: по словам челябинских медиков, в целом по России проведено не более десяти таких операций.

Напомним, бронхиальная астма — неизлечимое заболевание, которое в момент обострения приводит к спазму бронхов. При легком приступе у человека появляются одышка и кашель, при тяжелом приступе пациент может погибнуть из-того, что не может выдохнуть воздух и сделать новый глоток.