Челябинские врачи научили детей накладывать гипс в проекте «Sciencely. Умные города»

Для детей 5—15 лет организовали настоящую больницу

Врачи Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чижова и Данил Абубакиров стали участниками проекта «Sciencely. Умный Челябинск». В импровизированной больнице специалисты научили детей и подростков накладывать гипс, сообщили в службе профилактики регионального Минздрава.

«Данил Абубакиров и Ольга Чижова стали лекторами проекта „Большая медицинская программа“. Благодаря ему дети смогли опробовать себя в профессии врача», — рассказали в службе профилактики Минздрава Челябинской области.

Для этого в одном из корпусов ЮУрГУ организовали больницу с лабораторией, тремя отделениями, УЗИ, операциями и кабинетом, где накладывали гипс.

Проект проходит для популяризации науки с целью показать детям, что учеба не менее интересна, чем современные мультфильмы и кино.