В Челябинской областной больнице начали применять новейшую разработку в лечении бронхиальной астмы — таргетную терапию. Ее назначают пациентам с самыми тяжелыми формами бронхиальной астмы, при которых обычные препараты уже бессильны. Бесплатное лечение по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) в учреждении получают 23 южноуральца. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщили в пресс-службе ЧОКБ.
Такое лечение показано людям, которые полностью зависимы от ингалятора, часто вынуждены вызывать скорую, чтобы получить укол гормона, тяжело переносят любое присутствие аллергена. Среди них была и Юлия Лопатина из Кыштыма. Женщина говорит, что заболевание серьезно сказывалось на качестве жизни.
«Астма у меня с трех лет. Никогда не могла погладить собаку или кошку, всегда ненавидела весну и лето, потому что все цветет. В это время задыхаюсь, покрываюсь сыпью, чешусь, отекаю. Приходится вызывать скорую. Ставят гормоны, на какое-то время это помогает. В областной больнице предложили таргетную терапию. Уже после первых уколов у меня полностью изменилась жизнь», — поделилась Юлия Лопатина.
Курс направленной терапии в отделении пульмонологии ЧОКБ в настоящее время проходят 23 южноуральца с бронхиальной астмой. Дважды в месяц они приезжают в клинику на специальный дорогостоящий укол.
«При таргетной терапии сейчас в мировой практике используется пять различных видов медикаментов. У каждого свой спектр действия. Препарат подбирается индивидуально, в зависимости от причины, вызывающей приступы бронхиальной астмы», — уточнила заведующая отделением пульмонологии ЧОКБ Наталья Ревель-Муроз.
Всего в учреждениях Челябинской области такое лечение получают более 200 человек.
Терапия таргетными препаратами блокирует аллергический каскад в самом начале. В результате у пациентов улучшается самочувствие, а иногда и исчезают симптомы астмы.
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