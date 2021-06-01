Челябинские врачи лечат курильщика с 60‑летним стажем

Из-за пристрастия к табаку Сергей Пискунов может лишиться ног

Первую сигаретку Сергей Пискунов выкурил в возрасте семи лет. Теперь мужчина даже не вспомнит, кто предложил ему затянуться. В 50-е годы, как, наверное, и сегодня, курящие пацаны не были редкостью.

«Как тогда закурил, так с сигаретой и не расставался. Курю без малого 60 лет и никогда не пробовал бросить», — признается Сергей.

Родным мужчина не досаждал табачным дымом — выходил затянуться на улицу. Да и работал всю жизнь на воздухе — рыбаком в Карабашском рыбхозе. Сама профессия к вредной привычке располагала. О тяжелых последствиях своего пристрастия к сигаретам Сергей не думал, пока не оказался в областной больнице, где ему поставили диагноз, который грозит ампутацией ног.

«Курение вызывает заболевание периферических сосудов ног. Сосуды человека сужаются из-за атеросклеротических бляшек, кровоснабжение ног ухудшается. В худшем случае нам приходится ампутировать пациенту конечность. Хотя чаще всего мы проводим операцию на сосудах и спасаем конечность», — говорит заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Кирилл Чекарский.

По словам доктора, заподозрить неладное можно по боли в икроножных мышцах. Внешне ноги курильщиков не меняются и выглядят как здоровые, но во время ходьбы начинают болеть. Человек может постоять, отдохнуть — боль уходит. Но потом возвращается снова и снова. Особенно велик риск развития таких осложнений у пациентов с сахарным диабетом и атеросклерозом.

«Если вы замечаете такие боли, сразу берите талон к хирургу по месту жительства. Он направит вас в областную больницу», — замечает Чекарский.

Есть еще один признак того, что сосуды курильщика вот-вот сдадут. Речь идет о нарушениях в интимной жизни.

«У курильщика с десятилетним стажем мужское здоровье примерно на 60% хуже, чем у некурящего человека. Из-за проблем с сосудами у курильщика снижено либидо, хуже эрекция, короче половой акт и плохое качество спермы. Например, в возрасте 45 лет курильщики имеют всего один секс в неделю продолжительностью четыре минуты. И это маячок, на который нужно обращать внимание, так как в дальнейшем у человека обязательно разовьются проблемы с сердцем», — говорит заведующий урологическим отделением ЧОДКБ Сергей Кокнаев.

Судьба Сергея еще не решена. На больничную койку он попал в начале этой недели. Сейчас сдает анализы и пытается завязать с сигаретами. И конечно, надеется, что вернется домой здоровым, а не калекой.

По данным ВОЗ, от заболеваний, связанных с курением, каждый год умирают около 5 млн человек. По прогнозам медиков, к 2030 году курение станет одной из главных причин смертей во всем мире.

Какую пользу приносит отказ от табака, читайте в отдельном материале на сайте ИА «Первое областное».



ГДЕ ПОМОГУТ КУРИЛЬЩИКУ

При поликлиниках Челябинской области работают 64 кабинета отказа от курения. Обратиться сюда может любой желающий. Совершенно бесплатно специалисты помогут понять, чем вызвана тяга к курению и какой стимул поможет бросить пагубную привычку, а также посоветуют замещающую терапию.

Вот адреса таких центров в Челябинске:

МАУЗ ОТКЗ «ГКБ № 1»:

— ул. Воровского, 16, телефон 728-48-82, 728-49-61;

— ул. Калининградская, 21а, телефон 225-04-43 (регистратура);

— ул. Чехова, 4, телефон 280-01-30 (регистратура).

МБУЗ «ГКБ № 2»:

— ул. Ленина, 82, в центре здоровья, 265-69-98 (08:30—15:30) ;

— ул. Российская, 200, телефон 263-74-03 (08:00—16:00).

МБУЗ «ГКБ № 5»:

— ул. Российская, 20, телефон 791-59-33 (10:00—14:00).

МБУЗ «ГКБ № 6»:

— ул. Румянцева, 31, телефон 721-52-20 (кабинет № 104);

— ул. Сталеваров, 9, в центре здоровья, 725-23-04.

МБУЗ «ГКБ № 8»:

— ул. Горького, 18, телефон 775-17-91.

МБУЗ «ГКБ № 9»:

— ул. Электровозная, 5, телефон 251-59-52 (отделение медицинской профилактики: пн., ср. 09:00—13:30, пт. 10:00—13:00).

МБУЗ «ГКБ № 11»:

— ул. Дзержинского, 15 (в центре здоровья), телефон 253-56-07.

МБУЗ «ГКП № 5»:

— Комсомольский пр-кт, 36а, телефон в центре здоровья 792-21-92.

МБУЗ «ГКП № 8»:

— пр. Ленина, 3, телефон 729-80-41 (регистратура, стол справок). Обращаться в кабинет № 207.

ГБУЗ «Областная клиническая больница № 2»:

— ул. Гагарина, 18, кабинет 212, телефон 256-95-10 (стол справок).

ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3»:

— поликлиника № 1: пр. Победы, 287, каб. 109, телефон 749-99-44;

— поликлиника № 2: пр. Победы, 376в, кабинет № 111, телефон 792-99-24.

ГБУЗ «Челябинский областной кардиологический диспансер» (центр здоровья):

— ул. Можайская, 34.

Адреса кабинетов по области можно узнать на сайте областного Центра медпрофилактики.