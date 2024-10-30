Челябинские врачи извлекли жестяную крышку из пищевода подростка

Инородный предмет не успел повредить внутренние органы ребенка

В Челябинской области мальчик подбрасывал и ловил губами металлическую крышку от бутылки. Крышка упала в горло и провалилась в пищевод, полностью перекрыв его. Подросток обратился в экстренное приемное отделение Челябинской областной детской клинической больницы, сообщает пресс-служба ЧОДКБ.

Острые края крышки могли повредить внутренние ткани. От врачей потребовалась быстрая реакция, мальчика уложили на операционный стол.

Операцию провела заведующая отделением эндоскопии Татьяна Лещева. Вместе со своей командой доктор извлекла инородное тело из пищевода с помощью видеоэндоскопического оборудования.

Операция прошла успешно, слизистая пищевода осталась неповрежденной. Подростка выписали домой.