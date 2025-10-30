Челябинские врачи извлекли силиконовый глаз из кишечника 9‑летнего мальчика

Ребенок перепутал мармеладную конфету с игрушкой во время игры в телефоне

Врачи городской клинической больницы № 1 Челябинска провели уникальную операцию по извлечению силиконового глаза из кишечника девятилетнего пациента, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Челябинской области. Как выяснилось, ребенок случайно проглотил игрушку, когда ел мармеладные конфеты в форме глаз, играя в телефоне.

Мальчик поступил в больницу с симптомами, похожими на отравление, — тошнотой, рвотой и болями в животе. Диагностика осложнялась тем, что силиконовый предмет не был виден на рентгене.

«Ситуация осложнялась тем, что при рентген-исследовании мы увидели картину кишечной непроходимости, но не увидели предмета, который был причиной», — пояснил заведующий детским хирургическим отделением ГКБ № 1 Виктор Базалий.

Только с помощью УЗИ-диагностики врачи смогли обнаружить инородное тело. Заведующий отделением УЗИ-диагностики Светлана Ведерникова отметила необычность случая.

«Такой случай в моей практике впервые. Я видела непроходимость кишечника и инородное тело, но без характерных теней», — подчеркнула Светлана Ведерникова.

Как рассказала мама мальчика, уже после операции они с сыном вспомнили, что пять дней назад ребенок ел мармеладные «глаза», а рядом лежал силиконовый глаз.

«Ребенок играл в игру на телефоне и, видимо, не глядя, проглотил этот силиконовый глаз», — поделилась женщина.

Операция прошла успешно, жизни ребенка ничего не угрожает. Медики отмечают, что подобные случаи не редкость — только в одной ГКБ № 1 за год извлекают до 150 посторонних предметов из детей, включая магниты, монеты, части конструкторов и даже зубные щетки.