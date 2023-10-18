Челябинские врачи избавили ветерана‑афганца от жутких болей в горле

Мужчине не помогали даже сильные обезболивающие препараты

Житель Копейска Виктор Бородин шесть лет страдал от мучительных болей в горле. У пациента обнаружили редкую патологию — невралгию черепного нерва. Чтобы избавиться от нее, мужчине пришлось провести сложную операцию. Подробности этой истории ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе Челябинской областной клинической больницы, врачи которой и решили проблему.

Виктор жалуется, что внезапные приступы боли могли настичь его в любой момент: когда он ел, глотал, разговаривал, поворачивал голову. Сначала приступы длились по 15—20 секунд, а потом стали более продолжительными.

«Шесть лет я мучился. Как будто вырвали кусок оголенного электропровода и затолкали в рот, такие боли страшные были. Так и жил. Только таблетки очень сильные помогали», — рассказывает Бородин.

Копейчанин долго искал врача, который возьмется за его лечение. Наконец получил добро от хирургов Челябинской областной клинической больницы.

Медики объяснили, что во время движения языка один из нервов задевает артерию мозжечка, это и есть причина нестерпимых болей. Доктора предложили установить между ними мягкую тефлоновую прокладку.

В молодости мужчина служил в Афганистане, участвовал в штурме дворца Амина. Но, говорит, и тогда ему не было настолько страшно, как было страшно перед операцией. Однако переживания оказались напрасными: вмешательство прошло успешно.

«Операция длилась около двух часов. Мы сделали за ухом небольшой разрез и установили тефлоновую прокладку. Это позволило купировать болевой синдром», — говорит врач-нейрохирург ЧОКБ Игорь Журавлев.

Сейчас пациент остается в больнице и проходит курс реабилитации.

По словам главного нейрохирурга Челябинской области Сергея Пашнина, такие пациенты, как Виктор Бородин, могут годами лечиться у стоматологов или неврологов и принимать сильные обезболивающие препараты, вплоть до наркотических, но все без толку. При этом больные испытывают реальные мучения каждый день.

«К счастью, мы знаем, как помочь таким пациентам. И у нас имеется соответствующая материально-техническая база для таких операций», — говорит заведующий отделением нейрохирургии ЧОКБ Сергей Пашнин.

Ранее нейрохирурги ЧОКБ удалили пенсионерке из Копейска опухоль мозга размером с кулак. От умирающей пациентки отказывались в других больницах.



Здесь же впервые удалили опухоль мозга пациенту, который во время операции находился в сознании.

