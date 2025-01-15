Челябинские врачи избавили трехлетнего малыша от огромной залысины

Для этого мальчику «перекроили» кожу на черепе

Врачи Челябинской областной детской больницы провели сложную косметическую операцию трехлетнему малышу с огромной залысиной на затылке, сообщает пресс-служба клиники.

Еще в младенчестве ребенок перенес буллезный эпидермолиз, после которого большой участок на его голове остался без волос. Чтобы мальчик не чувствовал себя ущербным, врачи провели ему «эспандерную пластику». Кстати, эта методика редко применяется у детей.

На первом этапе операции под кожу головы имплантировали специальный эспандер, похожий на небольшую грелку. В течение двух недель его постепенно наполняли физраствором, чтобы растянуть кожу. А потом этой кожей закрыли залысину.

Оперировала ребенка хирург отделения гнойной хирургии Светлана Климова, ей ассистировал заведующий отделением Михаил Погорелов. Операция длилась несколько часов.

«Из растянутой кожи мы выкроили лоскут, который практически полностью закрыл дефект. Нам удалось закрыть участок на ¾, остальное закроем в более старшем возрасте», — рассказала Светлана Климова.

Мальчик уже находится дома, в кругу родных.