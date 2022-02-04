Челябинские врачи избавили пациентку от гигантской раковой опухоли в животе

Из-за опасного образования женщина даже не могла свободно дышать

Врачи Челябинского онкоцентра спасли жизнь женщине с гигантской опухолью в животе. Новообразование выросло в полости матки и по своим размерам напоминало многоплодную беременность. Об этом ИА «Первое областное» в пятницу, 4 февраля, рассказали в пресс-службе клиники.

Опухоль достигала полуметра в диаметре и весила более пяти килограммов. Из-за того, что она давила на внутренние органы, женщина не могла свободно дышать и лежать на спине. Но самым страшным было не это. Саркома имела большое количество связей со связками и сосудами, которые ее питали. Она подрастала к стенке желудка, к сальнику, к поперечно-ободочной кишке, мочевому пузырю. Поэтому хирургам-онкологам пришлось поэтапно отделять ее от других сосудов и тканей.

«Саркому с быстрым ростом узла мы заподозрили на догоспитальном этапе и госпитализировали пациентку в отделение онкогинекологии нашего онкоцентра. Операция была изначально очень тщательно подготовлена: мы заказали кровь с индивидуальным подбором, понимая объем предстоящего вмешательства. Это была командная работа, также превосходно сработало наше отделение реанимации», — говорит заведующая онкогинекологическим отделением ЧОКЦОиЯМ, кандидат медицинских наук Валерия Саевец.

Хирурги выполнили свою работу ювелирно и не повредили другие органы. Уже через восемь дней после вмешательства пациентку выписали домой. Впереди у женщины следующий этап лечения — химиотерапия.

Между тем в Челябинской области подвели итоги акции «Живи без страха». Принять участие в ней в конце прошлого года агитировала актриса Дарья Мороз. Около трех тысяч женщин пришли на скрининг по выявлению онкологических заболеваний. В итоге несколько человек все же услышали неприятный диагноз.

