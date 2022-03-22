Глава украинского мобильного госпиталя Геннадий Друзенко в эфире одного из телеканалов публично заявил о том, что отдал приказ... кастрировать российских военнопленных. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело в отношении мужчины. Насколько допустимы такие заявления для продолжателей дела Гиппократа, о человечности, гуманности и нормах международного права корреспондент ИА «Первое областное» поговорил с челябинскими врачами и уполномоченным по правам человека в регионе Юлией Сударенко.
Геннадий Друзенко (в мирной жизни юрист и специалист по конституционному праву) с 2014 года возглавляет украинский добровольческий проект «Мобильный госпиталь». На сегодня врач уже успел отказаться от своих слов.
«Это были эмоции. Мне очень жаль. Мы спасаем жизни. Точка», — написал Геннадий Друзенко в своем аккаунте в социальной сети.
Но цивилизованный мир уже воспринял слова Друзенко как позорный поступок, несовместимый со статусом врача. Негативно на высказывание «коллеги» отреагировали и врачи Челябинской области.
«В нашей стране мы подписываем клятву российского врача, которая идет в приложении к диплому. Она разработана на основе клятвы Гиппократа. В ней говорится, что врач должен действовать исключительно в интересах пациента, независимо от пола, расы, национальности, языка, имущественного положения, места жительства, религии и так далее. То есть для врача любой человек — это прежде всего пациент», — заявил в беседе с Первым областным информагентством главный врач городской клинической поликлиники № 8 Челябинска Дмитрий Прокопьев.
Высказывание Друзенко собеседник оценил резко негативно и признался, что, по его мнению, заявивший такое человек недостоин белого халата. Как выразился Дмитрий Прокопьев, неважно, в какой ситуации мы сейчас находимся, врачебный долг — вылечить пациента, облегчить его боль и страдания.
«Уверен, что как минимум в нашей стране не найдется тех, кто поддержит это высказывание, и они будут правы. Нормы международного права, в том числе по отношению к военнопленным, также гарантируют оказание медицинской помощи в полном объеме. Каким бы странным и противоречивым ни был XXI век, но это все-таки не фашистская Германия и у нас запрещены методы исследования на людях. Не считаю его высказывание профессиональным, достойным звания врача, резко негативно отношусь к этому человеку и не могу назвать его коллегой», — добавил Дмитрий Прокопьев.
Главный врач детской поликлиники № 8 Челябинска и офицер медицинской службы запаса Антон Рыжий считает недопустимым для врача и человека опускаться до уровня заявлений Друзенко.
«Что вообще можно сказать о человеке, который делает такие заявления? Если говорить о лечении пациентов, независимо от того, осужденные они или военнопленные, врач должен оказывать им беспристрастную помощь», — говорит Антон Рыжий.
Собеседник «Первого областного» напомнил, что российские и украинские врачи — выходцы из одной советской медицинской школы с едиными принципами, о которых нельзя забывать. Киевский медицинский университет в годы Великой Отечественной войны был эвакуирован в Челябинск. Он стал праотцом медицинского института в нашем промышленном городе.
Заканчивая обучение в медицинский вузах, выпускники дают клятву, смысл которой, по словам главного врача челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольги Агеевой, остается неизменным в любые времена.
«Поэтому высказывания о нанесении вреда пациенту неэтичны и непрофессиональны», — прокомментировала Ольга Агеева.
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко говорит, что в международном праве зафиксирована норма — никто не должен подвергаться пыткам или жестокому обращению. Женевская конвенция об обращении с военнопленными требует, чтобы с ними обращались гуманно.
«Публичные высказывания о пытках из уст человека, принципы профессии которого — уважение к жизни, милосердие, непричинение вреда, абсолютно противоречат всякому здравому смыслу и нивелируют его профессиональные качества. В любом случае любая пропаганда насилия — это преступление против человечности», — считает Юлия Сударенко.
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