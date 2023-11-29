Челябинские врачи год выхаживают попавшего в ДТП ребенка из Оренбурга

Ваню сбила машина, когда он стоял на обочине рядом с автомобилем родителей

Челябинские врачи больше года выхаживают мальчишку, который чуть было не погиб на трассе под Варной. Сначала ребенку не дали умереть от полученных травм, а теперь ему возвращают возможность двигаться, сообщает пресс-служба Челябинской областной детской клинической больницы.

В день аварии 11-летний Ваня и его родители ехали из Оренбурга, где живут, в гости в Челябинск. Неподалеку от Варны у машины сломался багажник на крыше, и вещи ветром разнесло по дороге. Родители бросились их собирать, а Ваня просто стоял на обочине — там его сбила машина.

От удара мальчик потерял сознание, перестал дышать. Его родители не растерялись и попытались реанимировать сына.

«Я понимала, что если поддамся панике и не возьму себя в руки, то сын погибнет. Я стала делать искусственное дыхание, массаж сердца. Действовала как робот, лишь бы не потерять», — вспоминает мама парнишки Елена.

К приезду скорой мальчик дышал, но, будет ли Ваня жить, больше месяца оставалось неясным. Сначала парня привезли в больницу Варны, а потом санавиацией переправили в детскую областную больницу Челябинска. В дороге у Вани несколько раз останавливалось сердце, но его заводили. В больнице мальчика подключили к аппарату ИВЛ.

У ребенка был отек головного мозга, множественные переломы, гематомы, ушибы и пневмоторакс легкого. Почти месяц мальчишка был на грани жизни и смерти, в медикаментозной коме. А потом появилась слабая надежда на исцеление. Ваню постепенно начали отучать от аппарата ИВЛ, и он пришел в сознание. После этого мальчику пришлось заново учиться всему с нуля — дышать, жевать, глотать пищу и разговаривать.

С Ваней работали врачи практически всех отделений ЧОДКБ. Правда, поставить на ноги парня не удавалось — ребенок жаловался на боли. Оказалось, что у него развилась редчайшая патология — патологическое окостенение мышц. Но медики и сам Ваня намерены победить и это. Мальчику предстоят операции по иссечению пораженной ткани и длительная реабилитация.

«Всему персоналу низкий поклон. Я всем благодарна, всем отделениям ЧОДКБ. За эти месяцы больница нам стала вторым родным домом», — благодарит медиков мама Вани.

Ранее детские хирурги ЧОДКБ впервые удалили опухоль печени без разрезов — операцию провели через маленькие проколы в коже.



А врачи челябинской детской больницы № 8 спасли жизнь малышу, у которого диагностировали скарлатину. Болезнь протекала в тяжелой форме, и пациент попал в реанимацию.