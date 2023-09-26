Челябинские врачи бесплатно проконсультируют горожан на «Территории здоровья»

Интерактивная площадка будет открыта на большом профилактическом форуме

В среду, 27 сентября, в Челябинске пройдет XVI Южно-Уральский профилактический форум. Мероприятие соберет представителей власти, медиков и НКО, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

На форуме предприятия области поделятся опытом внедрения корпоративных программ здоровьесбережения сотрудников. Социальных работников научат оказывать первую помощь при инфаркте, инсульте. А волонтеры-медики обсудят перспективы развития добровольчества.

В рамках выставки также будет работать интерактивная площадка «Территория здоровья». Здесь можно будет измерить давление, проверить уровень сахара и насыщение крови кислородом, провести биоимпедансный анализ тела, измерить рост и вес, пройти обследование на аппарате здоровья, получить консультацию дерматолога и поставить прививку от гриппа.

Кроме того, для посетителей будет работать зона ЛФК.

«Территория здоровья» будет работать 27 и 28 сентября с 10:00 до 16:00 в ТРК «Гагарин Парк» на улице Труда, 183.

Между тем более 300 тысяч жителей Челябинской области привились от гриппа с начала сезона. Каждый третий из них — ребенок.

