Челябинские вокалистки споют со звездами на Красной площади гимн России

Девушки стали финалистками «Битвы хоров» и уже распеваются перед ответственным выступлением

Воспитанницы челябинской студии «Тутти» вошли в десятку лучших коллективов страны на всероссийской «Битвы хоров». И сегодня, 12 июня, они примут участие в финальной битве, а потом споют вместе со звездами отечественной эстрады на Красной площади. Об этом ИА «Первое областное» рассказали родители юных артисток.

«В три часа по Москве на Красной площади пройдет финал „Битвы хоров“. А в пять часов по Москве на этой же сцене начнется праздничный концерт, посвященный Дню России. Финалистов „Битвы“ уже пригласили спеть гимн России со звездами российской эстрады. Как раз сейчас мы репетируем эти выходы»,

— пояснила мама одной из воспитанниц «Тутти» Ксения Новокрещенова.

Воспитанницы студии «Тутти» — разноплановые певцы. Девушки исполняют народные песни, песни современных композиторов и эстрадные шлягеры, но излюбленным жанром остается джаз. Именно с джазовой композицией That man челябинки и прошли на «Битву хоров».

В Москве «Тутти» находятся уже несколько дней. Почти все время у девушек занято подготовкой к концертам и репетициями.

«График очень плотный. Утром выезжаем с костюмами на репетиции, возвращаемся вечером. Но девочки молодцы, держатся. Они понимают, что на них возложена ответственная миссия выступить на главной сцене страны, в самом сердце России»,

— добавляет Ксения Новокрещенова.

Приобщиться к прекрасному и порадоваться за юных челябинок можно из дома, подключившись к онлайн трансляции.