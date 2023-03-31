Челябинские военные летчики стали гвардейцами

Президент РФ подписал указ о присвоении почетного звания 2-му смешанному авиаполку

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 2-му смешанному ордена Суворова авиационному полку почетного наименования «гвардейский». Документ опубликован на официальном портале юридической информации, речь в нем идет о подразделении, дислоцированном на челябинском аэродроме Шагол.



Как следует из текста документа, гвардейцами военлеты стали «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Напомним, военные самолетыпоявились в Челябинске в 2010 году, тогда была сформирована Оршанская авиабаза. В 2019 году авиаполк был награжден орденом Суворова. В специальной военной операции на Украине челябинские летчики принимают участие в самого начала.

Как сообщало Первое областное информагентство, ранее звания гвардейских были присвоены подразделениям из состава 90-й танковой дивизии (Чебаркуль): 228-му мотострелковому, 80-му танковому и 400-му самоходно-артиллерийскому полкам.