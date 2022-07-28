Челябинские водоканальщики пообещали не вскрывать свежий асфальт после дорожников

Две структуры будут координировать работы друг с другом

В Челябинске до конца лета отремонтируют около 32 километров сетей водоснабжения, сообщили сегодня, 28 июля, в пресс-службе городской администрации. При этом ПОВВ синхронизирует свои действия с комитетом дорожного хозяйства, чтобы избежать вскрытия свежеотремонтированных дорог.

По словам первого заместителя генерального директора МУП «ПОВВ» Дмитрия Носачева, упор делается на замену магистральных сетей водоснабжения и водоотведения.

«Так, подходит к завершению восстановление водовода по ул. Коммуны. На финальной стадии — работы по замене коллекторов по ул. Бейвеля и Братьев Кашириных», — пояснил он.

В мэрии отметили, что ПОВВ синхронизирует свои работы с комитетом дорожного хозяйства, чтобы в последующем после замены труб не приходилось восстанавливать только что отремонтированные дороги.

«Один из таких примеров — работы по улице Октябрьской в Тракторозаводском районе. Дорогу в этом сезоне ремонтируют по нацпроекту „Безопасные и качественные дороги“. Перед этим силами нашего предприятия была проведена замена водовода общей протяженностью более одного километра», — добавил Дмитрий Носачев.

Всего на балансе МУП «ПОВВ» находится более 3,3 тысячи километров водопроводных и канализационных сетей.