Челябинские водители могут узнать о состоянии федеральных трасс в непогоду в круглосуточной службе

Специалисты рекомендуют отказаться от дальних поездок

В Челябинской области 27 сентября сохранится непогода: дожди, мокрый снег и гололед. В межрегиональном управлении дорогами федерального значения «Южный Урал» предупредили об опасностях на дорогах и сообщили, где можно узнать о состоянии проезда.

«ФКУ Упрдор „Южный Урал“ просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. По возможности отказаться от поездок на дальние расстояния», — рекомендовали в учреждении.

Узнать о том, в каком состоянии находятся дороги, а также сообщить о возникновении нештатной ситуации можно по круглосуточному бесплатному телефону дежурно-диспетчерской службы +7 (351) 266-65-63 и в Ватсап +7 (982) 331-37-84.

ГУ МЧС России по Челябинской области рекомендует водителям плавно управлять своим автомобилем, поскольку даже незначительная резкость может привести к заносу на скользкой дороге. Необходимо заблаговременно включать указатели поворотов и заранее мигать стоп-сигналами, если нужно экстренно снизить скорость. Кроме того, следует быть особенно внимательными на перекрестках и удерживать увеличенную дистанцию до находящихся впереди автомобилей.