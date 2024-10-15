Челябинские водители лишатся прав за сокрытие номеров

Такой указ подписал президент России

До полутора лет лишения прав может грозить водителям, которые скрывают номера своего авто при помощи спецустройств. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин 14 октября. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Новые поправки созданы с целью повышения безопасности на дорогах. Под спецустройствами подразумеваются механизмы для сокрытия или переворачивания номеров. При помощи которых водитель может нажать одну кнопку и номер станет нечитаемым.

За такое нарушение послаблений нет. Водителя сразу будет ждать максимальное наказание — лишение водительских прав на срок от одного до полутора лет. При этом спецустройство правоохранительные органы конфискуют.

Стоит отметить, что за грязные номера наказание не изменилось. Если водителя остановит инспектор, а на машине будут нечитаемые номера, то ему, как и раньше, грозит предупреждение или штраф на сумму 500 рублей.

В случае если инспектор установит намеренное загрязнение номеров, то водителю грозит штраф пять тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.