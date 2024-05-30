Челябинские влюбленные смогут зарегистрировать брак на двух новых площадках

Такая возможность появится в праздник семьи

В День семьи, любви и верности, 8 июля, у челябинских влюбленных будет уникальная возможность зарегистрировать свой брак на новых площадках города, сообщает комитет по делам ЗАГС Челябинской области.



Этот праздник выпадает на понедельник, тем не менее сотни пар уже подали заявление на регистрацию брака. В этот день будут работать дополнительно две новые площадки для регистрации брака: Сад камней на открытой площадке Государственного исторического музея и колесо обозрения возле КРК «Мегаполис».

«Не упустите уникальную возможность зарегистрировать брак в День семьи любви и верности! Подать заявление можно до 7 июня включительно, посетив отдел ЗАГС лично или дистанционно, через Единый портал государственных услуг», — говорится в сообщении.