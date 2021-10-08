В пятницу, 8 октября, специалисты управления транспорта провели рейд по городском автобусам и троллейбусам. В Челябинске продолжается контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах, сообщает администрация города.
«Мероприятия по контролю за качеством предоставляемых транспортных услуг и соблюдению масочного режима проводятся регулярно. Тем не менее, сегодня нам пришлось объяснять людям о необходимости носить маски. Это наше общее дело, только совместными усилиями мы сможем победить коронавирус. Но радует, что сегодня всё больше людей в масках, пассажиры реагируют нормально и дружелюбно», — рассказал начальник Управления транспорта города Челябинска Андрей Якимов.
Ношение масок, соблюдение социальной дистанции и элементарных правил гигиены — одни из самых простых способов избежать заболевания, а самой эффективной защитой от Covid-19 остается вакцинация.
Напомним, что вакцинацию могут пройти граждане в возрасте от 18 лет, не имеющие на момент ее проведения противопоказаний. Записаться на прививку можно на портале госуслуг, самостоятельно выбрав пункт вакцинации, либо в ходе выездных акций в торгово-развлекательных комплексах.
Автор: Степан Тимощук
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