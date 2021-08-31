Челябинские ветеринары — о рабочих буднях, мифах о болезнях животных и личных увлечениях

В День ветеринарного работника ИА «Первое областное» пообщалось с владелицами ветклиники

Каждый год 31 августа в России отмечается День ветеринарного работника. Корреспондент ИА «Первое областное» побывал в одной из ветеринарных клиник Челябинска и пообщался с ее владельцами. Они рассказали о том, что их вдохновило прийти в эту профессию и почему хозяевам животных опасно самим заниматься их лечением.

Владелицы ветклиники на северо-западе Челябинска — специалисты разного профиля. Елена Рыженкова — ветврач-дерматолог, Татьяна Сергейчик — терапевт по болезням мелких непродуктивных и экзотических животных. В 2008 году девушки вместе окончили академию в Троицке и через шесть лет решили открыть собственную ветеринарную клинику.

Кроме студенческих подруг в стационаре клиники «Три кота» принимают и другие врачи, которые делают операции, УЗИ и проводят также плановые осмотры. День расписан поминутно — каждые полчаса ветеринары принимают новых пациентов.

В клинике Елены и Татьяны много пациентов. По большей части это мелкие животные: черепашки, крысы, змеи и разные рептилии. Ветеринарам приходится сталкиваться с различными питомцами и их заболеваниями. Но, как признаются наши собеседницы, иногда владельцы животных надумывают проблемы со здоровьем своих подопечных, начинают заниматься «самолечением», не выполняя предписания ветврачей. Таким поведением люди зачастую ухудшают состояние животных. Например, многие дают им обезболивающие препараты, которые смертельны для питомцев.

Каждое заболевание у питомца индивидуально, и главная задача хорошего ветеринара — найти свой подход к пациенту. Так случилось и с пациентом клиники лабрадором Пряником. Он оказался невероятным аллергиком, но это не помешало ему стать любимцем врачей центра.

«Пряник попал к нам еще молодой. Мы с ними долго выясняли причину реакции. Хозяева оказались достойными похвалы — ответственно и терпеливо отнеслись к этому процессу. В итоге выяснили, что аллергия не на укусы блох, не на пищу, а на какой-то компонент из окружающей среды. Теперь они сидят на препаратах, ведь только так можно контролировать зуд», — поделилась историей дерматолог Елена.

Выявить, на что у питомца такая реакция и подобрать правильное лечение, — очень сложный и затратный по времени момент. По словам Татьяны, труднее лишь доказать хозяевам, как правильно делать в таком случае, — у людей даже на этот счет есть свое мнение. Но хозяева Пряника были исключением. К недугам своего доброго и ласкового пса они относятся внимательно и регулярно посещают клинику.

«Возвращение хозяев с питомцами дает стимул работать дальше. Но самое интересное в профессии — это, наверно, когда животное приходит больное и грустное, а потом, уходя, виляет хвостиком и радуется. Такое поведение питомцев просто бальзам на душу. Их жизнерадостность после приема означает, что все сделано правильно и дальше у него все будет хорошо», — рассказали девушки.

«На данный момент ветклиник достаточно много, и специалистов в них хватает. Думаю, ветеринарная академия в Троицке свою функцию по подготовке грамотных кадров выполняет. Хотя многие сейчас уезжают учиться в Питер: столичная перспектива многих вдохновляет», — высказали ветеринары.

После учебы в институте Елена стала практиковаться как врач-дерматолог. Она рассказала, что заболевания кожи у животных, как и у людей, бывают разными: скрытыми либо же явными. Хозяин от питомца заболеть ими может крайне редко — передается только всем известный лишай.

«Больше всего дерматологических проблем у кошек. Связано все с предрассудками хозяев о том, что их питомец сидит дома и ничем болеть не может. Это неправда. Даже дома животное может заболеть. Частая проблема, к примеру, блохи, и люди зачастую не верят, что их кошек могут кусать эти насекомые», — поделилась наблюдениями Елена Рыженкова.

Также в последнее время начали находить редкого клеща у мелких пушистых питомцев — морских свинок и хомячков. Врачи предполагают, что такой паразит может взяться у животных при их разведении в каких-либо грязных местах. Но впервые с этим паразитом Елена столкнулась 10 лет назад, когда нашла демодекоз у кошек. Ветеринар думала, что его атакам подвержены только собаки, но оказалось, что нет.

К врачам в ветклинику приходят все: от популярных королевских корги до дворняг из приютов. К слову, медики отметили, что такие питомцы все чаще начали обретать дома. К новому закону «Об ответственном обращении с животными», по которому бездомных собак предлагается маркировать и снова отпускать на улицу, наши собеседницы относятся положительно. По словам Татьяны, такое нововведение придаст хозяевам больше ответственности. Люди должны понять, что животные — это не игрушка и их нельзя, если надоели, выбросить на улицу.

«Раз уж взяли питомца, нужно заботиться о нем. Например, недавно знакомая шла со своим ребенком и посреди дороги заметила коробку с дырочками. Сын заинтересовался, они открыли крышку и увидели там домашнюю крысу. Вот так, кто-то устал от животного и выбросил его на улицу», — рассказала Татьяна Сергейчик.

И такое происходит очень часто — под двери ветеринарным клиникам подбрасывают «сюрпризы» с надоевшими питомцами. Врачам не остается больше ничего, кроме как пристраивать животных, искать им новую семью. Отдать в приюты — не вариант, потом что они переполнены.

С Днем ветеринара Елена и Татьяна поздравляют друг друга, но праздник не отмечают. Каждый их рабочий день и без того насыщен делами — нужно помогать питомцам, которые становятся клиентами их ветеринарной клиники.