Челябинские ветераны СВО заявились на Всероссийский Кубок защитников Отечества

Соревнование пройдут в Югре

Участник СВО из Челябинской области Алексей Рожков собирается участвовать в первом Всероссийском Кубке защитников Отечества. На состязаниях Алексей выступит как сноубордист.

Напомним, Алексей приехал в пригород Челябинска из Ставропольского края. Он участвовал в специальной военной операции, был ранен и демобилизован после госпиталя. В Челябинской области живет с супругой. Южный Урал ему нравится.

Вскоре после переезда в 2023 году Алексей пришел в филиал Фонда «Защитники Отечества». И почти сразу включился в работу Фонда. Участвовал в программе «Время Героев». Получил диплом по направлению «Современное публичное управление».

Помимо других направление ему близок спорт. Ветеран СВО занимается пулевой стрельбой, стреляет из лука, пробуется себя в следж-хоккее и сноуборде.

«Для меня это новое испытание, с моей ногой. Я хочу попробовать, какого это — управлять сноубордом, когда нога процентов на 10 только свою функцию выполняет», — говорит Алексей.

Предварительно тренироваться он будет в «Солнечной долине» в Миассе. Ему обещали предоставить тренера и снаряжение, организовать транспорт для тренировок.

Будут и другие участники команды Челябинской области — сейчас Фонд «Защитники Отечества» набирает команду. Алексей Рожков надеется, что получится достойно представить регион в Югре.

Среди видов спорта, включенных в соревнования, есть и следж-хоккей, который только зарождается в Челябинской области.

«Были на тренировке по следж-хоккею. Сидя на санках (хоккеисты передвигаются по льду). Я посмотрел на ребят, которые получили инвалидность в гражданской жизни, насколько они быстро и умело ездят. Попробовал сам. С детства занимался спортом, но для меня это было нереально тяжело. Я просто восхищаюсь ими», — признался Алексей.

Первый Всероссийский Кубок защитников Отечества для ветеранов СВО пройдет в Югре. Местом проведения станет Ханты-Мансийск, мероприятие состоится в апреле 2025 года.

Ветераны будут соревноваться в следж-хоккее, горных лыжах, лыжных гонках и сноуборде.

Напомним, накануне Дня Героев Отечества участники спецоперации встретились в филиале Фонда в Челябинске. Дата отмечается 9 декабря. В в этот памятный день россияне отдают дань глубокого уважения тем, кто проявил беспримерное мужество и отвагу на поле боя, а также совершил подвиг в мирное время.