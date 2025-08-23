Челябинские ветераны СВО подняли российский флаг на древнейшей горе планеты

В числе участников акции — бойцы с протезами

Накануне, 22 августа, в День Государственного флага России семь ветеранов спецоперации совершили восхождение на гору Карандаш в Кусинском районе, чтобы поднять на ее вершине российский триколор. Поставленную перед собой задачу бойцы, в том числе военнослужащие с протезами, успешно выполнили, несмотря на трудности, сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций».

Непростой маршрут до вершины древнейшей горы стартовал в деревне Александровке в Кусинском районе. Восемь километров по размытым после дождей тропам и само восхождение — и это только прямой путь — оказались непростой задачей. Особенно для бойцов, которые в ходе выполнения боевых заданий лишились конечностей и преодолевали маршрут на протезах. Но преодолели. И, как и планировали, подняли флаг.

«Все сложности в нашей голове, на самом деле. Да, было непросто, особенно с протезом. Были болевые ощущения. Но мы доказали, что мы можем, мы подняли флаг»,— поделился Владимир Забегаев, ветеран боевых действий, советник главы Челябинска по взаимодействию с участниками СВО и ветеранами боевых действий.





«Ребята показали свои характер и железную волю. Несмотря на тяжелые ранения и увечья, бойцы, которые с честью защищали границы нашей Родины, вновь показали свой несокрушимый дух и мужество, показали, что жизнь с протезами — полноценна. Именно на них держится наша страна»,— подчеркнул руководитель благотворительного фонда Объединение.РФ Артем Барбашин.

Он добавил, что это мероприятие планируют сделать ежегодным. Единственное — будут менять маршрут: сначала покорят все горы в Челябинской области, а затем и в других российских регионах.