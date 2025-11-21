Челябинские управленцы смогут принять участие в международной программе обучения

Для участников проведут несколько образовательных модулей

Руководители челябинских компаний получат возможность пройти обучение по международной программе Global Executive Innovation Program (GEIP), сообщает сайт правительства Челябинской области. Программа направлена на подготовку топ-менеджеров для внедрения инноваций в бизнес-процессы и реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда» (входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»).

Обучение будет включать глубокое изучение разработки инновационной стратегии компании с учетом рыночных трендов и внутреннего потенциала. Участники освоят управление портфелем инновационных проектов как единой корпоративной системой. Особое внимание уделяется инвестициям в быстрорастущие компании и стратегии для роста бизнеса.

В программе рассматриваются бизнес-модели нового поколения. Важным блоком станет развитие инновационного кадрового потенциала и управление долгосрочными инвестициями как стратегическим путем к лидерству.

Отдельный модуль посвящен формированию личного бренда управленца для успешного внедрения изменений в компании. Завершающая часть программы охватит международную экспертизу и нетворкинг.

«В современной экономике инновации — это не опция, а необходимость для развития и лидерства бизнеса», — подчеркивает директор платформы GenerationS Екатерина Петрова.

Программа разработана для первых лиц компаний, директоров по стратегии, инновациям и цифровизации. В качестве спикеров выступят президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, главный управляющий партнер ВЭБ.РФ Александр Павлов и другие эксперты.