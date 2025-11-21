Руководители челябинских компаний получат возможность пройти обучение по международной программе Global Executive Innovation Program (GEIP), сообщает сайт правительства Челябинской области. Программа направлена на подготовку топ-менеджеров для внедрения инноваций в бизнес-процессы и реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда» (входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»).
Обучение будет включать глубокое изучение разработки инновационной стратегии компании с учетом рыночных трендов и внутреннего потенциала. Участники освоят управление портфелем инновационных проектов как единой корпоративной системой. Особое внимание уделяется инвестициям в быстрорастущие компании и стратегии для роста бизнеса.
В программе рассматриваются бизнес-модели нового поколения. Важным блоком станет развитие инновационного кадрового потенциала и управление долгосрочными инвестициями как стратегическим путем к лидерству.
Отдельный модуль посвящен формированию личного бренда управленца для успешного внедрения изменений в компании. Завершающая часть программы охватит международную экспертизу и нетворкинг.
«В современной экономике инновации — это не опция, а необходимость для развития и лидерства бизнеса», — подчеркивает директор платформы GenerationS Екатерина Петрова.
Программа разработана для первых лиц компаний, директоров по стратегии, инновациям и цифровизации. В качестве спикеров выступят президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, главный управляющий партнер ВЭБ.РФ Александр Павлов и другие эксперты.