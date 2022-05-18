Челябинские управленцы ищут новые алгоритмы помощи людям

За свежим опытом они отправятся в Москву на Форум решения социальных задач

2—3 июня в Москве пройдет первый Форум решения социальных задач. Его участники — региональные управленцы — разработают новые модели поддержки граждан в различных жизненных ситуациях и, вернувшись домой, сразу же смогут применять их на практике, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Мероприятие организовано Агентством стратегических инициатив (АСИ), Фондом президентских грантов и правительством Челябинской области.

«Форум во многом важен именно для регионов, поскольку изначально ориентирован на формирование новых практик, призванных повышать качество жизни людей. Нам необходима синергия НКО, органов власти, бизнеса для более эффективного развития городской среды, модернизации социальной сферы, продвижения творческих и технологических инициатив. При этом важно поступательно устранять административные барьеры, максимально быстро настроить необходимые технологические решения и цифровые сервисы»,

— заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Участники форума смогут поделиться опытом, представить свои наработки по таким направлениям, как средства реабилитации, цифровые соцпрограммы, памятки, книги, игры, упражнения, направленные на реабилитацию и развитие социально уязвимых категорий населения, программы развития социального предпринимательства, опыт помощи в разных жизненных ситуациях.

«От того, как система социальной поддержки настроится на персональные потребности россиян, зависит качество жизни людей. Учитывая интересы человека, мы сможем спроектировать максимально удобный и быстрый алгоритм действий для любой жизненной ситуации»,

— уверена генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Кроме того, на форуме рассмотрят вопросы профессионального самоопределения школьников, развития инклюзивного образования и успешные бизнес-практики в области инклюзии.