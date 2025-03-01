Челябинские учителя, воспитатели и нянечки научились опознавать мошенников и отбивать их атаки

Сотрудники городского гарнизона в один день побывали более чем в 80 школах и детсадах города

В Челябинске проходит акция «Останови мошенника». В рамках профилактического мероприятия сотрудники городского гарнизона посетили 84 общеобразовательных и дошкольных учреждения, охватив аудиторию свыше 1 250 человек, сообщает пресс-служба УМВД по Челябинску.

Полицейские провели с персоналом школ и детских садов профилактические беседы по предупреждению мошеннических действий: описали схемы и способы обмана, привели конкретные случаи и примеры, раздали наглядные памятки.

Стражи порядка акцентировали внимание на том, что необходимо проверять любую полученную информацию и помнить, что сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят в мессенджерах и не склоняют к переводу денег и оформлению кредитов.

Всю полученную информацию полицейские попросили донести до родственников и знакомых, поскольку жертвами мошенников становятся практически все слои населения — от студентов до пенсионеров, независимо от уровня доходов и образования.

Профилактическая работа будет продолжена.