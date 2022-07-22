Челябинские учителя предложили альтернативный список детских книг на лето

Педагоги уверены, что к современным школьникам нужен особый подход

Дети смогут полюбить чтение благодаря произведениям не из школьной программы, считают челябинские преподаватели, участники I Всероссийского Форума классных руководителей. Они уверены, что современные ребята читать не любят, и это должны понимать как родители, так и учителя. Но выход есть: нужно предложить детям то, что им понравится, а не то, что просто нужно.

«У современного школьника другая жизнь и иные каналы познания. Поэтому долго читать и смаковать огромные классические тексты, написанные в позапрошлом веке, у детей просто нет времени», — отметила учитель года Южного Урала, преподаватель английского языка из челябинского лицея №95 Вероника Мушкарина.

Мушкарина уверена, что детям многие произведения из школьной программы непонятны, их приходится читать чуть ли не со словарем. И ребята такому противятся. Именно поэтому для чтения на начальном этапе нужно давать необычные, красочно оформленные издания. И если ребенок начинает читать, а ему что-то не нравится, то он должен иметь возможность закрыть книгу и взять другую, пока не найдет «свою».

В качестве такой альтернативной книги для летнего чтения педагог предложила «Петронеллу – добрую ведьму с яблоневого дерева» Сабины Штэдинг. Книга, по словам учителя, написана интересным и понятным современным детям языком. А герои помогут школьникам расставить правильные приоритеты в жизни.

Похожего мнения предерживается учитель русского языка и литературы миасской школы №1, участник I Всероссийского Форума классных руководителей Данила Тикунов. Он считает, что нежелание читать у детей — не трагедия.

«Современные дети растут в культуре медиа. Они с младенчества находятся в мобильной реальности: дома по три телевизора, у каждого — смартфон. Поэтому сегодняшнее поколение, впитавшее медиакультуру с молоком матери, информацию получает другими способами. Раньше мы ходили в библиотеки, заказывали книги, читали их, конспектировали. Сейчас же ребенок может мгновенно открыть несколько источников, выделить нужное и за час быть готовым», — подчеркнул Данила Тикунов.

Он посоветовал младшеклассниками повесть Йоханна Спири «Хайди, или волшебная долина» о девочке, которую отдали на воспитание своему деду в скромный домик высоко в горах. Это рассказ о свободолюбии и открытости. А учащимся 5-7 классов педагог рекомендует произведение Рэя Брэдбери «Лето, прощай!». Книга рассказывает о взрослении главного героя, описывается смену поколений и взаимоотношения детей и взрослых.